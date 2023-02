Elsősorban Németország, Ausztria és Svájc piacaira szállítanak, de van hazai hányada is a termelésüknek. A vállalkozás működtetése nagy feladat, folyamatos fejlesztésekkel és jól átgondolt döntésekkel azonban biztonsággal szavatolható.

VISSZAESÉS, FELLENDÜLÉS, MEGTORPANÁS

- A pandémia elején, 2020 tavaszán márciustól májusig kialakult a szektorban egy teljesen értelmezhetetlen helyzet, amikor szinte megállt a bútorrendelés - fogalmazott Németh Pál Levente ügyvezető-tulajdonos. - A bútorboltok, nagyáruházak bezártak, a lakossági eladás - az online kivételével - gyakorlatilag leállt. A projektek, közületi eladások is lassultak, de legalább azok működtek valamelyest. Komoly fejtörést okozott, de szerencsére sikerült áthidalni ezt az időszakot. Ezután nagy meglepetésre megmozdult a bútorpiac, nagyon jó másfél évet produkált az egész bútorgyártó szegmens, ez az időszak tavaly év elejéig, talán februárig tarthatott. Akkor már érezhető volt valamiféle gyengülés, de a meglepetés 2022 májusában jött, amikor nagy megtorpanást - 30-70 százalékos visszaesést - élt át a bútorgyártók többsége.

A szabászgépet Strommerné M. Andrea irányítja

ALAPANYAGHIÁNY, NÖVEKVŐ KÖLTSÉGEK, DRÁGULÁS

Mint az ügyvezető-tulajdonos hozzátette, egyik fő ok az árak drasztikus emelkedése volt. 2020 közepétől a kereslet határozta meg az alapanyagárakat, nem az előállítási költségek emelkedése. A bútorgyártók is, mint sok más iparág, napi áras alapanyagokkal kellett hogy dolgozzanak, továbbá a megemelkedett kereslet miatt alapanyaghiány lépett fel. A megnövekedett költségek miatt a bútorok eladási ára számottevően nőtt. Széles rétegnél érte el azt a küszöböt, amikor a vásárló, a végfelhasználó azt mondja, hogy adott termékért nem fizeti ki a jelentős mértékben megemelt árat. - A másik ok: mivel hosszú, meleg nyarunk volt, és előtte intenzív másfél évünk, ezért is következett jelentős visszaesés. Jó időben az emberek utaznak, kirándulnak, nem pedig vásárolnak. Ez így normális. Viszont mire a piac őszi felfutása kezdődött volna, mindenki szembesült az energiahordozók drágulásával. Partnerországainkban az itthonihoz hasonló mértékben emelkedtek az árak. Ez lett a következő tényező, mely például a bútoreladásban nagyon erős féket jelentett és jelent a mai napig.

Az emberek tőlünk nyugatabbra is elsősorban a mindennapi élethez szükséges dolgokat helyezik előtérbe: étkezés, lakásfenntartás, ruházkodás, illetve a tartalékképzés, ha lehetséges, tette hozzá az ügyvezető.

- Mindez azt hozta magával, hogy tavaly, huszonhárom év után először jött el az a pillanat, hogy a hiányzó megrendelésállomány miatt csökkentettük a létszámot - folytatta Németh Pál Levente.

- Nem volt ez jelentős mértékű, hallani lehetett nehezebb szituációkról is, de olyan munkavállalónktól is meg kellett válnunk, aki egyébként tisztességesen és jól végezte a feladatát. Akiknél volt lehetőség, igyekeztünk segíteni az elhelyezkedésben. Nem volt más választás, hogy a fellépő nehézségek ellenére is stabil maradhasson a vállalkozás.

A gyártásban CNC megmunkálóberendezés is dolgozik, melyet Keller Krisztián kezel

INFORMÁCIÓVAL, KAPCSOLATI HÁLÓVAL SEGÍT A KAMARA

A cégeket érintő nehézségek csillapításában igyekszik segíteni a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kézműipari tagozat elnökeként is tevékenykedő Németh Pál Levente szerint szervezetüknek leginkább a saját mikrokörnyezetében, a megyében, a régióban vannak lehetőségei, hogy tegyen a vállalkozásokért. Ám egy ilyen szervezet csak akkor működhet megfelelően, ha van nyitottság, összefogási szándék a vállalkozói oldalról. Nem fogja megoldani a napi nehézségeket, de információival, kapcsolati hálójával könnyebben találhatunk választ a kérdéseinkre.

- Kérdőjel van bőven az idei évvel kapcsolatban, de kell és kötelező tervezni, előre gondolkodni - folytatta. - Új irányok felé nyitni mindig nagy energiaigényű és költséges dolog, de ha nem lépi meg az ember, akkor biztos, hogy vesztes helyzetbe sodorja magát. Jelenleg éppen azt rakjuk össze a kollégákkal, vezető munkatársaimmal, milyen irányba, valamint milyen mértékben nyissunk. Megpróbáljuk meglévő partnereinkkel bővíteni az együttműködést, akikkel többéves korrekt kapcsolatunk van. Egyrészt az óvatosság lesz a meghatározó, ám célunk mindenképpen előremenni termékfejlesztésben, s amennyiben szükséges, beruházásban is.

Most nem éppen vállalkozást ösztönző az energiaszektorban tapasztalt kaotikus állapot, sok vállalkozást ellehetetlenítő helyzet állt elő, aminek okát mindenki másban találja meg. Egy biztos: a mostani helyzet a kiszámíthatatlanságával sok vállalkozás esetében a maradék optimizmust is felemésztheti. A tulajdonos úgy érzi, náluk ezen a téren javarészt megoldottak a kérdések.

Gőzerővel dolgoznak a varrónők, hogy minden rendelést teljesíthessen a cég

TOVÁBB NŐHET A KKV-K JELENTŐSÉGE

- Cégünk fűtésrendszerét sok éven át fejlesztettük, az épületeket aprítékkal fűtjük, ez nagyobb szabadságot ad most - mondta. - Emellett van napelemes rendszerünk, ami fedezi a villamosáram-fogyasztásunk jelentős részét. Jó megérzés volt ezekbe befektetni. Azt gondolom, az országban az elmúlt 10-12 évben jó irányba mentek a dolgok, a pályázati forrásoknak, a vállalkozási feltételek lényeges javulásának köszönhetően komoly beruházásokat hajthattak végre a cégek. Sok vállalkozást lehet említeni, ahol jelentős fejlődés történt. Akárhogy változik a környezetünk, vagy alakul át Európa és a világ gazdasága, vigyázni kellene, hogy az elért eredményeket legalább az országon belül megtarthassuk. Ezért sem szabad szlogenként kezelni a kkv szót, hiszen még nagyobb jelentőségűek lehetnek a következő időkben Magyarország életében, gazdaságában.