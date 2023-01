Arnhoffer András elöljáróban elmondta: a rendelet egységes szerkezetbe foglalja az eddigi szabályozásokat, és modernizálja őket a kor követelményeinek megfelelően. A fő cél az eddiginél magasabb szintű egészségvédelem. A jogszabály korszerűsíti az ivóvíz vizsgálandó paraméterlistáját, az esetleges egészségkárosító anyagokkal kapcsolatos új ismereteknek megfelelően.

Emellett egységes engedélyezési eljárást vezetnek be minden ivóvízzel érintkező anyagra, a vegyszerekre, a csőanyagokra, a bevonatokra. Az ivóvízbe vetett bizalom növelése érdekében az átláthatóság és a tájékoztatás fokozását is előírták, s az elavult felügyelet helyett integrált, korszerű, kockázatalapú ellenőrzést vezetnek be. Vagyis a vízművek nem egységesen figyelik majd mindenhol a paramétereket, hanem a térség vízbázisának minősége és a víziközműrendszer állapota alapján megállapított kockázatok figyelembevételével.

– Összességében a vízminőség tekintetében megfelelünk az új előírásoknak, de nagyon sok új feladat keletkezik például a kockázatértékelés területén, és felül kell vizsgálni a vízbiztonsági terveinket – nyilatkozta lapunknak Arnhoffer András. – A tájékoztatási kötelezettségünk is szélesebb körű lesz, hozzáteszem, hogy a vízminőségi adatok jelenleg is nyilvánosak, azokhoz bárki hozzáférhet. Az erre vonatkozó új előírást még pontosítani szükséges, nehogy felesleges költségnövekedéssel felesleges intézkedéseket hozzunk.

Az utóbbi időszakban jelentős fejlesztések zajlottak a Zalavíz ellátási területén. Az elnök-vezérigazgató kérdésünkre kitért rá: ezek a fejlesztések – néhány kivételtől eltekintve – elsősorban nem az ivóvízre előírt határérték-túllépések miatt történtek, hanem korszerű technológiák bevezetését és hálózatrekonstrukciók megvalósítását célozták, hogy középtávon is stabil, megfelelő minőségű ivóvizet kapjanak a fogyasztók.

– A korszerű technológiák költségnövekedés árán, de biztosítják a fenti célt. Zalaegerszegen a keleti víztisztító esetében még dolgozik a kivitelező a technológia beszabályozásán, de szerencsére a hálózatra bocsátott ivóvíz így is megfelel az előírásoknak – folytatta Arnhoffer András. – Az új technológiák beüzemelésekor szinte mindenhol volt átmeneti, elsősorban esztétikai vízminőségi probléma a hálózatokon. Ez a megváltozott kémiai-biológiai egyensúly miatt elkerülhetetlen. Jelentős feladat nekünk, üzemeltetőknek, hogy a problémás időszakot a lehető legrövidebbre csökkentsük. A vastartalom tekintetében már csak három kisebb ivóvízművünk vár pénzügyi támogatásra fejlesztéshez: az Egervár, Lakhegy és Vasboldogasszony ellátását biztosító egervári vízmű, valamint a gősfai és a baki. Meg kell említeni a vízminőséggel kapcsolatban, hogy a fogyasztók által kifogásolt vízkeménység jelenleg a közüzemi vízellátásban nem kezelt paraméter, ugyanakkor az ivóvízből az egészséget negatívan befolyásoló anyagokat a tisztítással minden esetben eltávolítjuk.

Az ivóvíz minősége alapvetően a kutakból kitermelt víz minőségétől és – amennyiben szükséges – az alkalmazott tisztítási technológiától függ, de jelentősen befolyásolja a fogyasztóhoz érkező víz minőségét a vízvezeték-hálózat állapota is – a Zalavíz ebből több mint 2000 kilométernyit üzemeltet. Fontos tényező a hálózati ivóvíz minőségében az üzemeltetési és karbantartási feladatok következetes elvégzése, mely szakembereket és pénzt igényel. Az utóbbi már nagyobb probléma minden másnál – jegyezte meg a vezérigazgató.

Az ivóvíz tisztaságának ellenőrzése a rendelet által előírt és a népegészségügyi hatóság által elfogadott vizsgálati ütemterv szerint történik. – Az előírtnál lényegesen több vizsgálatot végzünk, hiszen az üzemeltetőnek ismernie kell a változásokat, ez alapján tud döntéseket hozni az üzemeltetési feladatok során – nyilatkozta Arnhoffer András. – 2022-ben 67 790 darab laboratóriumi vizsgálatot végeztünk az ivóvíz minőség-ellenőrzése céljából, több mint 70-féle kémiai és biológiai összetevőre. Közel 13 ezer vízmintavétel történt, ez azt jelenti, hogy körülbelül minden negyedik ivóvízbekötésre jutott vizsgálat. Hazánkban az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.

A fogyasztók is tehetnek ugyanakkor azért, hogy egészséges ivóvíz jöjjön a csapból. – Fontos, hogy a belső hálózat mérete arányban legyen a vízfelhasználási szokásokkal: ne tartózkodjon a víz hosszú ideig a hálózatban, mert 24 óra elteltével a minőség romlani kezd. A hálózat állapota is fontos, a belső hálózatot is meg kell időnként újítani, cserélni kell. A régi belső hálózatokon előfordulhat ólom anyagú szakasz, ez nem szerencsés, mert kioldódhat az ólom.