Pénteken a zalaegerszegi piacon a megye egyik legnagyobb tojástermelőjénél, az egervári Gorza család standján érdeklődtünk, hogyan alakul a kereslet és a kínálat az árstop bevezetése után. Gorza Ferencné tisztázta: az árstop nem vonatkozik a termelőkre és a piacon árusítókra, így rájuk sem. Januárban ennek ellenére nem emeltek árakat, 75-80-85 forintba kerül a tojás darabja mérettől függően. Annyiban azonban érinti őket az árstop, hogy számos üzletbe szállítanak tojást, s mivel ott nem adhatják drágábban, mint tavaly szeptember elsején, sokan visszamondták, már nem kérnek szállítmányt. Ezért viszont több új vevő jelent meg a piacon, olyanok, akik az üzletekben nem találják a megszokott egervári árut.

Felbukkantak ugyanakkor olyan, új kerekeskedők is, akik a termelőktől megveszik, a fővárosban pedig jóval drágábban eladják az egervári tojást, ott 100 forintot is kérnek darabjáért. Mégis el tudják adni, mert örül a vevő, ha kap friss árut. A kínálat az országban szűkült, mert egy ideje nem hoznak be Ukrajnából és Lengyelországból tojást, ráadásul több nagy alföldi termelő a madárinfluenza miatt abbahagyta a tevékenységét. Szerencsére Zalában, a környéken nincs madárinfluenza, remélik, nem is lesz.

– Negyven éve foglalkozunk tojástermeléssel, de soha nem gondoltam, hogy megérem, hogy 100 forint lesz egy darab. Tavaly ősz óta nálunk körülbelül 40 százalékkal emelkedtek az árak – mondta Gorzáné Marika. – Tavaly tavasszal még 35-40-45 forintért adtunk egy darabot, a jércetojást pedig 30-ért, de a költségek annyira megemelkedtek, hogy muszáj volt árat emelni. Nagyon megnőtt a gabona, a kukorica és búza ára, amit mi termelünk meg, és tényleg odaadunk az állatoknak, a napraforgót úgy vásároljuk nekik, ami nagyon drága lett, és az üzemanyag is. A vevők se értették, miért ilyen drága a tojás, nem eszik a tyúk gázolajat, mondogatták. Hát a tyúk valóban nem, de a mezőgazdasági gépek, amikkel dolgozunk, azoknak az kell.

Több mint tízezres tojóállományuk van, amit hamarosan lecserélnek, fiatalítani kell, hogy tartsák a minőséget, és ez újabb jelentős befektetés, hallottuk a termelőtől, aki azt tanácsolta: ne csak az árat nézzék a vevők. Érdemes figyelni a tojás méretén kívül a beltartalom súlyára is: az olcsóbb tojások biztosan nem adják ki azt a mennyiséget, amit esetleg egy drágább, de jobb minőségű.