- Ahogy az elmúlt 25 évben, úgy az idén is folytatni szeretnénk tanodai programunkat, melynek keretében a roma és nem roma diákok felzárkóztatása éppúgy kiemelt feladat, mint a tehetséggondozás - említette Teleki László, aki jelezte: a fiatalokat szombatonként továbbra is várják a Teleki utcai közösségi házba, ahol pedagógusok segítségével értelmezhetik a tananyagot, s készíthetik el házi feladataikat. Az elnök elmondta: egyelőre nem tudtak állami támogatást hozzárendelni a tanodai programhoz, de saját forrásaikból biztosítják a működéshez szükséges költségeket.

- A felnőttoktatás terén két programot szeretnénk indítani, az egyik az általános iskola befejezését célzó, a másik a szakmatanulást preferáló képzés lenne, ennek részleteiről még egyeztetések zajlanak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményeivel - árulta el Teleki László.

Az elnök a nemzetiségi önkormányzat által vállalt szociális programokról is szót ejtett. Mint mondta: idén is folytatni kívánják az élelmiszeradományok osztását és egyéb karitatív akciókat is indítanak.

- A cigány kultúra és nyelvismeret terén is szeretnénk előrelépni, ezért kulturális rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szervezünk majd, hogy a beás és lovári nyelvet előtérbe helyezzük - magyarázta az elnök, aki hozzátette: rendhagyó holokausztkiállításukat ismét szeretnék elvinni az iskolákba, hogy a diákok ezáltal is képet kapjanak a cigányság ellen a II. világháború során elkövetett bűnökről. Ez a fajta érzékenyítés a korábbi években jól működött, ám ismét iskolapadba került egy új generáció, amelynek tagjai közül sokan keveset tudnak a népirtásról.

Teleki László zárásként arról is beszélt, hogy céljaik, programjaik megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat támogatása, de emellett igyekeznek pályázati forrásokat is bevonni a finanszírozásba.