A 2023-ban életbe lépő változtatásokról szóló előadást szerdán tartották meg az Arany Bárány Hotelben. Ahogy az előző években, idén is dr. Lázár József, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága osztályvezetője tekintette át az adózási jogszabályok új elemeit. Mivel még karácsony után is születtek módosítások, rendeletek, az előadó naprakész tudással látta el hallgatóságát a személyi jövedelemadó, a járulékok, a kedvezmények, a társasági adófajták, az átalányadózás változásai és az illetékek témakörében. A kamara részéről Vörös Anikó titkár köszöntötte a népes hallgatóságot és az előadót, jelezve, a nap folyamán elhangzó ismereteket írásban is megkapják, akik erre igényt tartanak.