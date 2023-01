Egyebek mellett ez is szerepel a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. idei előzetes üzleti tervében, amit a legutóbbi megyeszékhelyi közgyűlés tárgyalt meg.

Erre az évre az önkormányzati tulajdonú cég 111 millió forint nettó árbevétellel és 182 ezer forint adózott eredménnyel számolt.

A Frauenhoffer Márta ügyvezető által jegyzett anyag kitér arra is, hogy a pandémia időszakát követően viszonylagos nyugalomban, bizakodva indult számukra 2022. Azonban az ukrajnai háború okozta bizonytalanság kezdetben a reklámbevételeikre is rányomta bélyegét, megtorpant a piac. Szerencsére a járvány miatti kétéves kényszerpihenő után újrainduló rendezvények jótékonyan hatottak a bevételeikre, így a reklámok terén sikerült teljesíteni a tervüket.

Az idei tervezést a gazdasági válság, az infláció és az energiaárak bizonytalansága nehezíti, ezért takarékos évre készülnek. A terv készítésekor még nem rendelkeztek MTVA-s szerződéssel, így az országos csatornáktól továbbra is évi 33 millió forintos árbevétellel számolnak. A reklámbevételekben idén is számítanak a kormányzati megrendelésekre mind a tévé, mind a rádió esetében. Ezek mellett a helyi vállalkozások megmaradásában és az események, rendezvények számának emelkedésében is bíznak. Ezek alapján a tervbe összesen 50 millió forintos reklámbevétel került. A pályázatokból 28 millió forintos bevételt kalkulálnak idén. A tulajdonosi működési támogatás 75 millió forinttal, a városmarketing-feladatok 35 millió forinttal szerepelnek az üzleti tervben. Ezen felül számítanak a Médiatanács támogatására.

Bár idén esedékes lenne a ZegaSztár tehetségkutató verseny megszervezése, a gazdasági nehézségek miatt ezt nem tervezik. A Göcsej Filmszemlét viszont megrendezik, amennyiben elnyerik a Nemzeti Filmintézet támogatását, áll a tervben.

A közgyűlés meghatározta az ügyvezetői prémiumfeladatokat is. E szerint az éves személyi alapbér ötöde fizethető ki e címen a reklámbevételekből származó évi 50 millió forint árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió forint plusz további 5 százalékot jelent, maximum az éves személyi alapbér 30 százalékáig. Az éves személyi alapbér negyede fizethető ki prémiumként a városmarketing-feladatok hatékony koordinálásáért, menedzseléséért, a szükséges elszámolások és beszámolók készítéséért. A Göcsej Filmszemle megszervezése, valamint a város által szervezett rendezvényeken való aktív, helyszínen való médiamegjelenés további 20 százalékkal premizálható. Az éves személyi alapbér 25 százalékával ismerhető el a Zalaegerszeg 95,1 MHz frekvencia műsorszolgáltatási jogosultságának megszerzése, a pályázat lebonyolítása, a szerződéskötés, és az új rádió zökkenőmentes elindítása esetén. Az új pályázati kiírás szerint nagyobb teljesítményű rádióadó üzemeltethető, így a jelenlegi cseréjével számolnak az üzleti tervben, de más nagyobb beruházást nem terveznek ez évre.