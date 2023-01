– Ez az a posta, amelynek bezárása dr. Fodor Csaba és az általa vezetett baloldali ÉVE-frakció lelkén szárad – kezdte Balogh László polgármester. – A helyi baloldal ismét hű maradt a rájuk jellemző, a város érdekeit háttérbe szorító, hátráltató hozzáálláshoz. A bosszútól vezérelt „csak azért sem” magatartás újabb „eredménye” városunkban, hogy a kormányzat által felajánlott együttműködési lehetőséget elutasította a baloldali ÉVE-frakció: nem járult hozzá, hogy a kiskanizsai posta további működése biztosított legyen.

Mint ismeretes, a Nagykanizsán bezárt négy postahivatalból egyet újra lehetett volna nyitni, amennyiben az önkormányzat vállalja a működtetés részbeni költségeit. A polgármester a kiskanizsai posta újranyitására tett javaslatot, ám a baloldali ÉVE-frakció ezt nem támogatta, helyette a palini városrész postájának működési költségeihez kívánt támogatást nyújtani, ám ez az összeg kevesebb volt, mint amennyit a Magyar Posta kért volna. Természetesen ilyen feltételek mellett a palini városrész postahivatalának újranyitása sem lehetséges, erről nemrég levélben kapott tájékoztatást a polgármester.

Balogh László jelezte: természetesen a palini városrész postai szolgáltatással biztosított ellátását ugyanolyan fontosnak tartotta, mint a Kiskanizsán vagy a város más területén lévőét, de a felmérések alapján a napi ügyfélforgalom a kiskanizsai postahivatal további működtetését tette volna indokolttá. A polgármester szerint az ÉVE-frakció csak a látszatpolitizálásban érdekelt, legalábbis döntéseik ezt támasztják alá, ha ugyanis valóban meg akarták volna menteni a palini kispostát, akkor nem a kért összeg felét ajánlották volna fel erre a célra.

– Ez a lehetőség egy újabb politikai bosszú miatt esett kútba, amit dr. Károlyi Attila közgyűlési felszólalása igazolt, hisz a képviselő Kiskanizsát nem támogatná, sőt véleménye szerint a városrész visszacsatolása is hiba volt annak idején. Véleménye, úgy tűnik, a baloldali ÉVE-frakció hozzáállását is tükrözi, hisz dr. Károlyi Attila képviselő felháborító kijelentésétől azóta sem határolódtak el. Ez a vélemény már csak azért is megdöbbentő, mivel a baloldali ÉVE-frakció számos tagja ezen a településrészen él. Felmerül kérdésként, hogy ha saját lakóhelyük érdekeit sem képviselik megfelelően, akkor hogyan teszik ezt meg a város más részei kapcsán. A válasz pedig az, hogy sehogy, amit az elmúlt három év egyértelműen bizonyított, hisz a hátráltató hozzáálláson, a politikai bosszún kívül mást nem tudnak felmutatni, és így mást nem is várhatunk tőlük – fogalmazott Balogh László.