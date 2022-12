Erről Herczeg Béla, Vállus polgármestere beszélt a minap. Elmondta: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Vállus és Keszthely, valamint a Bakonyerdő Zrt. egyelőre szóbeli megállapodása alapján tervezik a beruházást.

A település első embere emlékeztetett: volt már példa hasonló együttműködésre a térségben, így épült meg Válluson – több mint 300 millió forintból – a 18 méteres kilátó, illetve a 4,5 kilométer hosszú tanösvény, továbbá Gyenesdiáson a Természet Háza.

– Ezt az együttműködést szeretnénk rotációs rendszerben folytatni, hogy mindig más-más település legyen kedvezményezett egy-egy nagyobb projekt esetében – szögezte le Herczeg Béla.

Vállus polgármestere beszélt arról is, egy-egy kistelepülés számára kiemelkedően fontos a Magyar falu program (MFP), amire lehet alapozni, az ott élőket pedig számos családtámogatási forma – például a csok – is segíti, ami a hasonló mikrotelepülések esetében azért is lényeges, hogy „odataláljanak a fiatalok, mert enélkül meg lennének számlálva a napjai a kisebb falvaknak”.

Herczeg Béla szerint a hasonló községek számára elsődleges feladat, hogy biztosítsák a népességszám növekedéshez szükséges feltételeket, amelyekhez komoly segítséget jelent az MFP és többfajta kormányzati támogatás is.