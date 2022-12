A politikus lapunknak elmondta: a parlamentközi bizottsági üléseken huszonhét uniós tagország képviseltette magát, s több témát vitattak meg.

A magyar kormány számára a magyar érdekek az elsők, mi ezért dolgozunk Brüsszelben is – jelezte Vigh László. – Az elmúlt tizenkét esztendő Magyarországon jól mutatja a fejlődést és az elért eredményeket. Mindez pedig a magyar emberek érdeme. Közös erővel jelentős előrelépés történt Magyarországon egyebek közt a gazdaság, az infrastruktúra terén is, mind a városokban, mind a falvakban. A mi dolgunk az, hogy mindezt megvédjük. Az ország „aranykorszakának” tekinthetőek az elmúlt évek. Fontos számunkra, hogy mindez a jövőben is így legyen szerte Magyarországon, így a térségünkben is – összegezte a politikus.

Az európai parlamenti bizottsági vitákon – mint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) parlamentközi ülésén is –, több téma, köztük a magyar jogállamiság helyzete is górcső alá került. Vigh László az erre vonatkozó felszólalása kapcsán elmondta: Magyarországot már régóta azzal vádolja Brüsszel, hogy baj van hazánkban a jogállamiság helyzetével.

– Ezzel a magyar kormány nem ért egyet, visszautasítjuk a vádakat – fogalmazott a politikus. – Azonban mi, magyarok, a béke pártján állunk e tekintetben is, ezért is folytatunk már nyár óta konstruktív tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, és tettünk különböző vállalásokat a viták rendezése érdekében. Kijelenthetjük: Magyarország független, demokratikus jogállam, a jogállamiság hazánk jog- és politikai rendszerének alapköve. Az uniós jogállamisági folyamatunk kapcsán elengedhetetlennek tartjuk az objektivitás és a tagállamok közti egyenlő bánásmód biztosítását – hangsúlyozta.