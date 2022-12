Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester legalábbis ezeket említette beszámolójában, míg a lakossági észrevételek során egyes utak, útszakaszok rossz műszaki állapota miatt érkezett kifogás. Ezek közt olyan szakasz – Liget utca – is szerepelt, amelynek felújítására az önkormányzat pályázatot nyújtott be, ám a döntéshozók nem támogatták igényüket.

A polgármester részletes tájékoztatót nyújtott a település demográfiai adatairól, illetve az elmúlt egy év gazdálkodásáról is. Mint mondotta: jelenleg 410 állandó lakosa van a falunak, ez hét személlyel több, mint tavaly volt. A 18 év alattiak száma 78 fő – közülük 17-en számítanak hátrányos helyzetűnek –, a 60. életévüket betöltöttek száma pedig 110 fő. Az önkormányzat költségvetési főösszege mintegy 160 millió forint, s jelenleg több mint 27 millió forint tartalék áll rendelkezésükre. 2022-ben több fejlesztést sikeresen zártak le, elkészült a Magyar falu program által támogatott közterületi játszótér, több mint 13 millió forintból újították fel a község templomát – erre ugyan az egyházközség pályázott, de az önkormányzat közreműködésével –, kisebb területen, kevesebb létszámmal, de tovább folytatódott a közfoglalkoztatási program részét képező mezőgazdasági termelés, illetve 15 millió forintot nyertek új faluautó beszerzésére, amit májusban meg is rendeltek, ám várhatóan csak 2023 tavaszán kapják meg. A polgármester a sikeres pályázatok közt megemlítette még a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására elnyert közel 15 millió forintot, amit továbbítottak a szolgáltató részére, a települési tervek elkészítésére megítélt 3 millió forintot, s azt a közel húszmillió forintos zártkerti programot is, ami a szőlőhegyi utak rendbetétele mellett dió- és gesztenyefák ültetésére is biztosította a fedezetet. A kerékpárút javítására beadott pályázatuk azonban – ahogy a már említett Liget utcai felújítást célzó is – elutasításra került.

A közös önkormányzati hivatalban faaprítékkal történő fűtásre állnak át, péntekenként pedig otthoni munkavégzést rendelnek el a dolgozóknak

Fotós: Gyuricza Ferenc

Hóbor-Sztrahia Krisztina szólt az energiaválság okán elfogadott intézkedési tervről is. Mint mondotta: a költségek mérséklése érdekében minimalizálják a téli rendezvények számát, korlátozzák a faluház nyitvatartási idejét, a fűtést pedig ekkor is 18 Celsius-fokban maximalizálják. A közös önkormányzati hivatalban átállnak a faaprítékkal történő fűtésre, illetve januártól a dolgozók részére péntekenként otthoni munkavégzést rendelnek el. Ideiglenesen bezárták a körzeti megbízott irodáját is, aki így a hivatal épületében fogadja ügyfeleit, a kultúrházat teljesen bezárják, a templomot pedig csak a szentmisék idején fűtik. A polgármester kitért a közvilágítás helyzetére is, várhatóan augusztusban indul a lámpatestek cseréje, ami közel 73 százalékos energiamegtakarítást eredményez.