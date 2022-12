A lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: az energiaválság, a szankciós infláció és számos elhibázott brüsszeli döntés Magyarországgal is nagy árat fizettet. Nehéz ebben a helyzetben megfontolt és jó döntéseket hozni, tette hozzá a politikus, „de a kormány az elmúlt időszakban mindent megtett ennek érdekében”.

Menczer Tamás külügyi államtitkár kiemelte: kilencedik hónapja tart szomszédunkban a háború, ami fizikai, gazdasági és energetikai fenyegetettséget egyaránt jelent. Leszögezte, a magyar kormány álláspontja a konfliktus kezdete óta világos és egyértelmű: a béke pártján állva azonnali tűzszünetet és tárgyalásokat sürget. „Nem tartunk helyesnek olyan politikát, amely akadályt gördít mindez elé” – emelte ki az államtitkár.

Nagy Bálint és Menczer Tamás is arra biztatott: minél többen mondják el véleményüket a brüsszeli szankciókról

Fotós: Péter B. Árpád

Úgy folytatta, sajnálatos módon kevesen beszélnek a békéről, s ez igaz a magyar parlamentben és nemzetközi fórumokon is, „néha a magyar külügyminiszter az egyetlen, aki kiejti a béke szót”.

– Bár persze a háború is okozott árnövekedést, de a valódi energiaár-robbanást akkor tapasztalhattuk, amikor Brüsszel bevezette a szankciós politikát – szögezte le Menczer Tamás. – Bár most már tagadják, de korábban azt mondták: ez hozza el a háború végét. Nos, látjuk: ez nem igaz. Az is érv volt, mindez jobban fog fájni Oroszországnak, mint nekünk Európában. Nos, az orosz költségvetésben a gáz- és olajbevételek aránya tavaly, az év első kilenc hónapjában 35 százalék volt, az idén pedig 43 százalék. Tehát

Oroszország az energiaszankciókat nem sínyli meg, hanem ellenkezőleg: rekordbevételre tesz szert.

Magyarország elutasítja a szankciós politikát, bár az európai folyamatok ezzel ellentétesek. Már a kilencedik csomag van az asztalon, amelyben arról is szó van, hogy az atomenergiát is be akarják vonni ebbe a körbe, „amely számunkra újabb vörös vonal, mert a szuverenitásunk, az enegiaellátásunk és –biztonságunk kulcskérdés, amelyben Paks II. megépítésének nagyon fontos szerepe van”, összegzett a külügyi államtitkár.