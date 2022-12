A település önkormányzati vezetője elmondta: az említett összegből több mint 45 millió forintot a Szent György-hegyre vezető út másfél kilométer hosszú szakaszának megerősítésére és felújítására, 25 millió forintot a Szabadság utca aszfaltozására fordítottak. A kisebb volumenű pályázatok között szerepelt például egy egymillió forint értékű eszközbeszerzés, amihez a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította a forrást. A pályázati projektek mellett voltak önerős beruházások is, például a temetői parkoló rendezése, vagy a helyi közlekedési infrastruktúra feltételeinek javítása többek közt a vakolai és kisorokláni településrészen, illetve a Kelemen Imre, Dózsa és Petőfi utcákban.

Soós Zsolt beszámolójában többször is kitért arra, hogy a településen számos alkalommal végeztek a helyi lakosok önkéntes munkát. Ily’ módon tették rendbe például a Bárczay parkot, az ott található játszóeszközöket, az egykori óvoda épülete előtte területet, valamint az óvoda épületében kialakított konditermet, de a lakossági önkéntes munkáknak, főként a virágosításoknak köszönhetően a falukép is sokat javult. A közterületek rendezését 2023-ban is szeretnék hasonló módon folytatni, egyik nagy feladat a faluközpontban található tó és környezetének rendezése, továbbá az ott található faszobrok restaurálása lenne.

A polgármester az örömteli hírek mellett a problémákra is kitért. Ahogy számos más település, úgy Zalatárnok is küzd az energiaárak elszabadulásával. Ennek egyik következménye, hogy a településen konyhát üzemeltető vállalkozó januártól felfüggeszti tevékenységét, így a közétkeztetés biztosítására új megoldást kell találnia az önkormányzatnak. A szelektív gyűjtőszigeteket szintén megszüntették a településen, ennek oka a nem rendeltetésszerű használat volt. A szolgáltató ugyanakkor egy ideje már háztól is elviszi a szelektíven válogatott hulladékot.