Fontos szempont volt az is, hogy a tömegközlekedés presztízsét javítsák, hiszen e fenntartható közlekedésmód igénybevétele hozzájárul a város gépjármű-közlekedésének elviselhető szinten tartásához, esetleg csökkentéséhez. Az utazási igények felmérése 2021 végétől 2022 nyaráig többlépcsős folyamatban történt utasszámlálással, az utasok megkérdezésével, a cégek igényeinek felmérésével. Az adatok alapján új, átfogó menetrendet készített a Volánbusz Zrt. A tervezett változással a helyi közlekedés fenntarthatóbbá tétele mellett az is cél, hogy jelentősen javuljanak az átszállásmentes kapcsolatok, számos városrész között közlekedjen közvetlen járat, és a bevásárlóközpontok térsége is elérhető legyen közösségi közlekedéssel a nagyobb városrészekből. Észrevételeiket 2023. január 16-ig a [email protected] e-mailcímen várja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.