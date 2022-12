Ahogyan az lenni szokott a több mint tíz esztendős piac életében: az ünnepvárás most is a jótékonyság jegyében telt az idén teljesen megújult vásártéren. Az ide érkezők állatvédőket, karitatív szervezeteket, sőt a Brunszvik-óvodát s a keszthelyi japán-magyar iskolát is támogathatták, amelyek nemcsak adományt gyűjtöttek, hanem be is mutatták tevékenységüket.

Benkő Lajos, a Hévízi Termelői Piac vezetője azt mondta: jó szívvel adnak helyet a különböző szervezeteknek, ezzel is segítve, támogatva munkájukat, szolgálatukat.

– A Covid ebből a szempontból is keserű időszaka után idén helyreállt a rend, hiszen lépni is alig lehet – mondta karácsony előtt nem sokkal a szakember –, mi pedig ezzel a lehetőséggel karoljuk fel azokat, akik másokért dolgoznak, legyen szó akár gyerekekről, idősekről, rászorulókról, vagy éppen utcára tett kutyákról és macskákról.

A hévízi piac a pandémia idején több családnak is segített, tavaly adventkor például az őstermelők élelmiszercsomagokat állítottak össze, amelyeket személyesen vittek el a rászorulóknak, például munkájukat elveszítő, nagycsaládos, vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek.

– A jótékonyság az alapítás óta meghatározza a közösség életét – folytatta Benkő Lajos. – A kezdetektől megszervezzük például az állatok karácsonyát, és amikor szükségét látjuk, természetesen gyűjtünk intézményeknek, rászoruló embertársainknak is.

Az idei advent is ennek jegyében telt a Hévízi Termelői Piacon, ahol a karitatív szervezetek – köztük például a gyenesdiási Egész évben adni jó Alapítvány munkatársai – nyitott szívű, segítőkész emberekkel találkoztak. S mint arról többen is meséltek, ahogyan régebben, úgy

most is jellemző: a legszívesebben azok adnak, akiknek kevés van, de meghallják a szív szavát.