A cégcsoport elektronikai és gépipari, valamint okosváros-technológiák fejlesztésével, gyártásával foglalkozik. A városvezető lapunknak elmondta: a konszern delegációja főként Hévíz – jelenleg is formálódó – parkolási rendszere iránt érdeklődött, amely Magyarországon egyedi, s európai szinten is kuriózum.

A német szakemberek nyugtázták: az ötlet kiváló, a folytatáshoz pedig javaslatokat tettek, hogy a Minebea Mitsumi mivel tudna ehhez hozzájárulni.

Fókuszban az okosváros-technológiák, balra Papp Gábor és Kepli József János alpolgármester

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Az új technológiák alkalmazása szolgálhatja az energiacsökkentést is, amely a hévízi koncepció egyik kiemelten fontos célja, s erre lehetőség kínálkozik a közvilágítás és a parkolási rendszer kapcsán is. Papp Gábor azt mondta a tárgyalás után: az ilyen típusú, szolgáltatásbővítő, a takarékosságot is segítő fejlesztésekről nem mondhat le a város.

Az egyeztetés hamarosan folytatódik: a japán óriásvállalat bemutatja majd fejlesztési ötleteit, amelyek irányt mutathatnak a következő évek beruházásaihoz. A polgármester szerint Hévízen a jövő épül, s igyekeznek forrást találni a tervekhez, hiszen a város fejlesztése, korszerűsítése ezekben a nehéz időkben sem állhat meg, mivel Hévíz pozíciói csak ezek segítségével tarthatók meg.