Meg nem erősített információink szerint a cég menedzsmentje továbbra is azon dolgozik, hogy a Tungsramot megmentsék valamilyen formában. Úgy tudjuk, hogy a cégvezetés több kisebb cégre darabolná a Tungsramot, amitől azt remélik, hogy vonzóbb és eladhatóbb lesz a befektetők számára. Ha ez sikerülne, a dolgozók egy részének továbbra is megmaradna a munkája, függetlenül attól, hogy bejelentették a csoportos létszámleépítést. A Tungsram azt ígérte, ha bármilyen fejlemény lesz az ügyben, kiváltképp Zalaegerszeget és Nagykanizsát érintőleg, tájékoztatják portálunkat.

2020 áprilisában a Tungsram már munkahelyvédő akciótervet jelentett be a dolgozóknak, rövidebb munkaidőt vezettek be, elmaradtak a fizetésemelések és cafeteriát sem kaptak a dolgozók, de a koronavírus-járványra való tekintettel nem bocsátottak el senkit a cégtől. Ez év októberében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatott el a gyárba, ahogy bejelentette: a kormány 282,4 millió forinttal járul hozzá a Tungsram Operations Kft. által végrehajtandó közel 565 millió forint értékű beruházáshoz. 2022 áprilisában azonban súlyossá vált a cég helyzete: a globális ellátási nehézségek és az ukrajnai háború megoldhatatlan feladat elé állította a cégcsoportot, részleges gyárleállásokat vezettek be, és szabadságra küldték a munkavállalók egy részét. A hónap végén bejelentették: körülbelül 1600 fős tervezett létszámleépítéssel számolnak, mert a cég felhagy a hagyományos világítástechnikai termékek gyártásával, hogy nagyobb erővel fordulhasson új, innovatív és ígéretesebb üzletágai felé. A zalaegerszegi gyárban 60 fő leépítését tervezték, míg Nagykanizsán 700 munkavállaló elbocsájtását tervezték négy ütemben. A bejelentésre Zalaegerszeg és Nagykanizsa polgármestere is reagált a közösségi médiában. Balaicz Zoltán és Balogh László állásajánlattal segített az érintett Tungsram-dolgozókon. Majd májusban csődvédelmet kért a cég, ennek hathónapos törvényi határideje november közepén jár le.