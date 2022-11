Zalaegerszegen, a Balatoni úti MOL és Shell töltőállomásokon megmutatkozni látszott szerdán az üzemanyaghiányról szóló hírek hatása: jelentősen megnövekedett ugyanis a forgalom. Mindkét cégnél korlátozzák a vásárolható üzemanyagot mennyiségre, illetve értékhatárra is. Közben a kisebb kutaknál ennél komolyabb lépésre szánták el magukat: a Bagodban működő töltőállomáson például csak öt litert lehet vásárolni.

– A kereskedő eladni akar, kiszolgálni a vevőjét, ezért legalább annyit szeretnénk biztosítani a hozzánk betérőknek, hogy tőlünk a legközelebbi üzemanyagkútig eljussanak – mondta Pál Ferenc, a Bagodban és Zalabéren töltőállomást üzemeltető cég ügyvezetője. – Az ellátási nehézségek miatt mi is kevesebb benzint és gázolajat kapunk, ezért folyamodtunk ehhez a megoldáshoz. Pál Ferenc arról is beszélt, hogy viszonteladóként a MOL-tól 480 forintos telepi áron vásárolják az üzemanyagot. Erre rakódik rá a szállítás díja a finomítótól a töltőállomásig, majd mindezt megfejeli az értékesítés költsége is, magyarul a töltőállomás működtetése, azaz a munkabér és az energiaköltség – folytatta Pál Ferenc. Emiatt összességében literenként közel 50 forint pluszköltség keletkezik. Ennek kompenzálására idén az első háromnegyed évben a 2021. évi forgalom után literenként 16 forintot adott az állam a forgalmazóknak.

Pál Ferenc kitért rá: a piaci áron eladott üzemanyag esetében kicsit jobb a helyzet, ott képződik némi árrés. Ám ez nem sok, mert a 480 forintos telepi áron elhozható üzemanyag eladása után a piaci ár és a 480 forintos nagykereskedelmi hatósági ár közötti különbséget vissza kell fizetni a MOL-nak.

– Itt azért van annyi árrés, ami még éppen elég a megélhetéshez – mondta végezetül Pál Ferenc, aki azt is elárulta, hogy 1992 óta foglalkozik üzemanyag-értékesítéssel.

2021. november 15-én lépett életbe a benzinárstop, mely (ekkor még) 3 hónapra 480 ft-os áron maximalizálta a benzin árát Magyarországon. Az ársapka a 95-ös benzinre és dieselre vonatkozik, a többi üzemanyagra marad a nem meghatározott, piaci ár. A szabályozás CSAK a magyar rendszámú gépjárművekre vonatkozik, ezeket forgalmi engedély felmutatásával ellenőrzik a benzinkutakon.

Nagykanizsán szinte valamennyi országos lefedettségű töltőállomáson korlátozásokat vezettek be. A MOL benzinkútjain maximum 50 litert tankolhatnak a 95-ös benzinből, illetve 100 literben szabták meg a gázolaj maximálisan tankolható mennyiségét. Az OMW kútjain a múlt héten még korlátlanul tankolhattak az autósok, pár napja viszont 20 literes limitet állítottak be, szerdától viszont már 10 literben maximálták a tankolható benzin mennyiségét. Bár hivatalosan egyik nagy töltőállomás helyi üzemeltetője sem nyilatkozhatott, annyit sikerült megtudni, hogy vannak benzinkutak, melyek minimális mennyiségű üzemanyagot kapnak. Ennek több oka is van, egyrészt az importból származó üzemanyag minimálisra csökkent a hazai ársapka miatt, másfelől a MOL százhalombattai finomítójában történt karbantartás miatt is jelentősen csökkent a piacra kerülő üzemanyag mennyisége. A legrosszabb helyzetben a magántulajdonban lévő kis benzinkutak vannak, Zalakaroson például már napok óta nem tudják kiszolgálni az autósokat, a MOL ugyanis két hete egyetlen liter üzemanyagot sem szállított.

Fábiánné Németh Mária tankol a Molnár Tank teskándi kútján, ahol korlátozás nélkül vásárolható üzemanyag

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- Se benzinünk, se gázolajunk nincs, ugyanakkor kötelező nyitva tartanunk - magyarázta a faramuci helyzetet Horváth Sándor, a zalakarosi töltőállomás tulajdonosa. - A legrosszabb a bizonytalanság, az, hogy nem tudjuk, meddig tart ez a helyzet. Körülbelül egy éve 480 forintért kapjuk és adjuk a benzint, hasznunk nincs rajta, de a dolgozóinkat ugyanúgy fizetni kell, mintha pörögne az üzlet.

Az autósok egyébként vegyesen fogadják a korlátozásokat, vannak, akik megértőek, de sokan felháborodásuknak adnak hangot. Ezzel egyidejűleg a tankolási szokások is változtak, mostanában szinte senki sem várja meg, hogy üres legyen a tankja, az autósok zöme már fél vagy háromnegyed tanknál is beáll a töltőállomásokra

A járvány és a drasztikusan emelkedő világpiaci energiaárak miatt egész Európában nő az üzemanyagok és élelmiszerek ára. A kormány a magyar emberek védelme érdekében rezsicsökkentési politikája részeként 2022 februárjában újabb 3 hónappal meghosszabbította az árstopot.

Lentiben és Rédicsen a MOL-töltőállomáson információink szerint nincsen üzemanyaghiány, sem ellátási gondok és szigorúbb korlátozásokat sem vezettek be. A személygépkocsikkal egyszerre 50 liter üzemanyagot tankolhatnak a vezetők hatósági áron egy tranzakcióban, a tehergépjárművekkel 100 litert. A magyar-szlovén határ előtt a rédicsi benzinkút kiemelt töltőállomás, így ott ezután is biztosítottnak tűnik a folyamatos ellátás. A korlátozásokról és az üzemanyaghiányról felröppenő hírek miatt időnként hosszabb sor alakul ki a ezeken a kutakon is, de negyedóránál többet nem kellett várni az utóbbi időben az autósoknak.

Rosszabb a helyzet Lentiben az ÖMW kútján, ahol vannak ellátási problémák, emiatt szigorú korlátozásokat vezettek be. Megtudtuk, hogy hatósági áron a személyautósok 5 liter üzemanyagot tankolhatnak egyszerre. A tehergépjárművekkel vételezhetnek többet a sofőrök, a gázolajnál nagyobb a mozgástér és kisebb forgalmat is bonyolítanak. Az eddigi tapasztalatok szerint a tehergép- és mezőgazdasági járművek kiszolgálása belefér a napi normába, így nincs szigorú korlátozás.

A benzinkúton naponta 1000-2000 liter üzemanyagot tudnak értékesítenek fajtánként, előfordult, hogy elfogyott a napi limit, akkor is néhány órára, de igazán nem jellemző.

A következőkét hétben viszont előre láthatóan nem várható változás.

2022. július 30-ától, csak magánszemélyek, taxisok és mezőgazdasági erőgépek élvezhetik az ársapkás benzint Magyarországon. A változtatások napján a 95-ös benzin piaci átlagára 692,9 a gázolajé pedig 737,9 forint volt.

Zalalövő egyetlen, a nagyobb hálózatoktól független üzemanyagtöltő állomásán jelenleg 10 literes mennyiségi korlátozás van érvényben, ez minden üzemanyagra egyaránt érvényes. A kút nyitvatartási ideje egyelőre nem változott, hétköznapokon 6 és 19 óra között, míg szombaton és vasárnap 7 és 19 óra között várják a közlekedőket. A városban érdeklődve arról kaptunk tájékoztatást, hogy sokaknak okoz jelentős bosszúságot ez a napok óta érvényben lévő mennyiségi korlátozás, mert gyakorlatilag annak is heti több alkalommal kell tankolnia, aki csak a szomszédos kistelepülésekről ingázik, vagy a közeli Őriszentpéterre, Zalaegerszegre, esetleg Szombathelyre jár dolgozni. Aki még messzebb utazna, az pedig egyetlen tankolással nem is tudja úticélját elérni. Azt is megtudtuk, hogy a város közelében található kutakon (Nádasd, Őriszentpéter) is hasonló a helyzet.