Gyarmati Antal polgármester megkeresésünkre úgy fogalmazott: a Takarékban Zrt. működteti a város egyetlen bankfiókját, így megszűnésének híre nemcsak váratlanul érte a település és a vonzáskörzet lakosságát, de az első megdöbbenést követően értetlenül is állnak a történtek előtt a Takarékbank Zrt. ügyfelei. Ennek többek közt az is oka, hogy szinte minden második zalalövői felnőtt lakos kötődik a bankhoz, de cégek és vállalkozások, erdőbirtokosságok és társulások, mezőgazdasággal foglalkozók, valamint civil szervezetek is a zalalövői bankfiókban vezetik számlájukat.

Gyarmati Antal szerint számukra a pénz be- és kifizetés szempontjából elengedhetetlen a rendszeres személyes banki kapcsolat. A környező falvak lakosságát szintén érinti a döntés, ezeken az idősödő településeken sok nyugdíjas – részben bankkártya hiányában – személyesen, a fiókban veszi fel a járandóságát. A jövőben ehhez utazniuk kellene Őriszentpéterre vagy Zalaegerszegre, amit a térséget sújtó szerény közlekedési lehetőségek mellett nem egyszerű megoldani. A több, mint 2800 lakosú, térségi központként működő városnak és vonzáskörzetének szüksége van egy Zalalövőn működő bankfiókra, ezért az önkormányzat kezdeményezésére annak megmaradása érdekében aláírásgyűjtés is indult a településen.

A döntés okairól megkérdeztük a Takarékbank Zrt.-t is. Válaszlevelükben modernizációra hivatkoznak, amelynek célja, hogy hosszú távon a legnagyobb magyarországi bankfiókhálózatot működtessék. Azt, hogy ehhez a stratégiához miként kapcsolódik a zalalövői bankfiók bezárása, nem kommentálták, de azt megerősítették, hogy az ATM is leszerelésre kerül.

„A vállalatcsoport elkötelezett marad a kistelepülésen élők magas színvonalú kiszolgálása iránt, célja, hogy ügyfelei a lehető legkényelmesebben elérhessék termékeit és szolgáltatásait… A modernizáció célja egyfelől a változó ügyféligények maradéktalan kiszolgálása, komplexebb pénzügyi helyzetek megoldása, a felkészült fióki ügyintézők tanácsadói szerepvállalásának erősítése. Másrészt fontos törekvés, hogy lokációtól függetlenül ugyanolyan széleskörű és magas minőségű szolgáltatáspaletta legyen elérhető a csoport egyes fiókjaiban.” – olvasható a Takarékbank Zrt.-t is magába foglaló Magyar Bankholding Zrt. válaszlevelében. Szóltak arról is, hogy a döntést megelőzően többször egyeztettek a városvezetéssel, ám az önkormányzat nem vette igénybe a bank szolgáltatásait.

Gyarmati Antal elmondása szerint valóban folytak tárgyalások az önkormányzat és a bank között, ám azok hitelfelvételről szóltak, ami nem valósult meg. A bank képviselője kérte, vigyék át számlájukat hozzájuk, de a felajánlott kondíciók elmaradtak attól, amit a város jelenlegi számlavezetőjük biztosít számukra. Az önkormányzati tulajdonú Borosánvölgy Kft. számlavezetése azonban a helyi fiókban történik.

- A bankváltásra vonatkozó kompromisszum készségünket továbbra is fenntartjuk, amennyiben hosszú távon, minimum 10 éven keresztül együtt tudunk működni a helyi bankfiók működtetése mellett – fogalmazott Gyarmati Antal, majd hozzátette: amennyiben a Takarékbank döntéshozói kitartanak a zalalövői bankfiók bezárása mellett, az vélhetően a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások részéről is jelentős ügyfélvesztéssel járhat. Az eddig jól prosperáló bank megszűnése pedig olyan hiátust hagy maga után, mely lehetőséget kínál más bankoknak a piaci űrt betölteni.