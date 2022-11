Az új zöldmezős beruházásról sajtótájékoztatót tartottak csütörtökön a murakeresztúri hivatalban. A cég ügyvezetője, Szili Zsolt elmondta: mivel még a bányában is fejlesztenek a termeléshez, sőt további berendezéseket szereznek be, így várhatóan 500 millió forintba kerülhet a teljes projekt. Abban is egyedülálló a pályázati támogatás, hogy Zala megyében egyedül ez a cég részesülhetett benne.

- Az a helyszín, amit kiválasztottunk, nem volt ipari övezet, ezért az önkormányzattal partnerségi megállapodást kötöttünk, hogy megvalósulhasson a beruházás - folytatta a cégvezető. - A vállalkozás kitermelési tevékenysége során egy olyan melléktermék keletkezik, amelynek értékesítése nehézkes. Ez pedig konkrétan a nagyobb méretű kavics, és a halmozódás megakadályozása érdekében annak feldolgozását valósítjuk meg, amely nemcsak új terméket vezet be a vállalkozás palettájába, hanem egyéb terjeszkedési és növekedési lehetőségeket is biztosít.

Hozzátette: a 2023 május végére elkészülő projekt során új, 660 négyzetméteres termelőcsarnokot építenek, betontermékgyártó gépsort helyeznek üzembe, valamint napelemekkel szerelik fel az épületet az energiahatékonyság biztosítására. A fejlesztés eredményeként különféle betonelemek gyártását végzik saját kitermelésű kavics felhasználásával korszerűen, energiatakarékosan és 4-5 fő új munkaerő bevonásával.

Polgár Róbert polgármester üdvözölte az új csarnok építését, mely akár helyi munkavállalókat vonzhat a gyárba. A jó ügy mellé álltak és segítettek, hiszen ha ez a gyár jól működik, az Murakeresztúrnak is jó.

- A kormányzat és a közösség összefogásából fejlődhet a térség - fogalmazott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. - Olyan fejlesztést hajthatnak végre a településen, mely a hulladékot hasznosítja és mellette munkát biztosít a környékbelieknek. Ezen felül pedig a gyártáshoz szükséges energiát a napelemeken keresztül biztosítják, vagyis a zöld, környezetbarát irányvonalnak tökéletesen megfelel az új beruházás.