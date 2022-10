- Már tavasszal látszott, milyen drasztikus áremelkedés előtt áll a gáz, ami elképesztően megdrágította a szárítást, így az idén a szokásosnál kevesebb kukoricát vetettem. Az időjárás sem kedvezett, bár közel sem volt olyan katasztrofális az aszály, mint az ország más vidékein, egy jó közepes, hektáronként 7-8 tonnás termésátlagot értünk el, ami ugyan a tavalyi 10 tonnás átlagot meg sem közelíti, de az alföldi gazdálkodókhoz képest mi nem panaszkodhatunk. Sajnos a vadak az idén is kivették a termésből a vámot, hiába építünk kerítést, villanypásztort, már a kétsoros sem segít, én például 17 helyen húztam ki villanypásztort, ami a költségeket alaposan megnöveli - vonta meg az idei kukoricatermés mérlegét Simon József zalaegerszegi mezőgazdasági vállalkozó, már otthon a gépszínben, miután az utolsó fűszálat is letakarította a kukoricaadapterről, az utolsó szotyolamorzsát is kikotorta a napraforgó-betakarító rejtett zugolyaiból - télen belerohadnának, így a gazda, s rozsdásodna tőle a drága berendezés.

Aratás után Simon József kitakarította a gépeket: egy fűszál sem maradhat a kukorica adapter fém alkatrészei között

Forrás: Fincza Zsuzsa / Zalai Hírlap

- Ezzel erre az évre befejeztük a betakarítási munkákat, ugyanis a napraforgóval is végeztünk. Az olajnövény esetében a tavalyi nagyon gyenge termés után az idén közepes, 3,3 tonna hektáronkénti átlagtermésnek örvendezhetnénk. A 40 hektár termésből 3 hektárnyit elvitt a víz, a rosszkor érkezett heves tavaszi zivatar, 2 hektárt elpusztítottak a vadak, így már kevésbé rózsás a kép. Az őszi gabonák is közepes termést produkáltak, hiányzott nekik a márciusi-áprilisi eső, az árpa 5,5 tonnás hektáronkénti átlaga után a tavaszi árpa a 6 tonnás átlaggal viszont meglepően jó lett. Az időjáráshoz képest a repce is jól, 3 tonna felett teljesített - igaz, országosan ennél jobb átlagokat is találunk, de a 10-16 aranykoronás termőföldek, amelyeken mi gazdálkodunk, ennyit tudnak - magyarázta Simon gazda, miután a gépszínben fedezékbe navigálta a nagynyomású levegőfúvóval portalanított kombájnt.

A napraforgó-betakarító adapter zugaiban maradt egy kis mag - a téli pihenő előtt kiszedte a gazda

Forrás: Fincza Zsuzsa / Zalai Hírlap

- Az őszi munkáknak persze még nincs vége, folyamatos az őszi búza vetése, 70 hektáron már földben a gabona, még 20 hektáron vetünk. Az őszi árpát nem szabad elsietni, a korán vetett és hamar kizöldülő állományokat több fertőző betegség kórokozói és állati károsítók is veszélyeztetik. Az augusztus végén vetett repce viszont szépen kikelt, s a napokban érkezett eső jót tett neki. A learatott területeken is a lehető legrövidebb idő alatt lezárjuk a talajt, így kevesebb víz párolog majd el.

A kombájnt nagynyomású levegőbefúvó segítségével szabadította meg a nyári-őszi munka porától a gazda

Forrás: Fincza Zsuzsa / Zalai Hírlap

Több gazda, mezőgazdasági vállalkozó panaszkodott, hogy gondjaik akadtak az üzemanyag-ellátással. Simon József nem tartozott közéjük.

- Az évek óta jól működő szerződésemnek köszönhetően csak meg kell rendelnem és a helyembe hozzák az üzemanyagot - igaz, hogy így kevésbé lehet "ügyeskedni", de számomra a biztonság sokkal fontosabb - megbízható partnerek nélkül könnyen bajba kerül a gazdálkodó. Így is akad bőven töprengenivaló. Az input anyagok drágulása felgyorsult, a tavaszi 3-4-szeres drágulás őszre elérte a 7-szerest. Időközben áttértem a folyékony műtrágyára, az őszi vetéseknél már ilyen komplex szert használtam, s a tavaszit is megrendeltem. Igaz, több és bonyolultabb munkát igényel a kijuttatása, de olcsóbb és praktikusabb - például a leveleken keresztül is felszívódik. Tavaszra szeretnék egy nagyobb kapacitású permetezőgépet beszerezni, egyébként minden feladathoz megvan a saját gépem, így nem kell a bérmunkáért fizetnem. Gépészmérnökként a karbantartás, javítás sem igényel plusz szakembert, a legkisebb hibát is azonnal megszüntetjük.