Levegőből derítik fel ugyanis a parlagfüves területeket, méghozzá imponáló hatékonysággal, hiszen madártávlatból egy nap alatt szinte az egész megye állapota felmérhető.

- A növény jellegzetes formája, sárgás-zöldes színe messziről árulkodik, 100-150 méter magasból is jól felismerhető - magyarázta Lekics Áron, aki a zalaegerszegi járás 84 településén öt éve vesz részt a parlagfüves területek ellenőrzésben, alkalmanként repülőgépről is.

Két megfelelően kezelt tarló között gyommentes a kukoricatábla, de a keskenyebb, sötétebb sáv több száz méteren parlagfűvel fertőzött



- A tavasszal kezdődő határszemléken gépkocsival járjuk a területeket, ilyenkor ellenőrizzük, hogy a termőföldek művelési águknak megfelelően vannak-e hasznosítva. Ennek részeként a késő tavaszi időszaktól vizsgáljuk a parlagfű-fertőzöttséget is. Sok esetben oda térünk vissza, ahol korábban már találtunk ilyet. Ez főleg az olajtök-, illetve szójatáblákra jellemző, valamint betakarítás után a felhagyott tarlókra, mert ha elmarad a tárcsázásuk, akkor azokat felveri a parlagfű - mondta Zala Megyei Kormányhivatal földmérési és földügyi osztályának ügyintézője. - Kukoricánál, napraforgónál már ritkábban fordul elő a fertőzöttség, amennyiben megfelelő volt a gyomirtás - tette hozzá.

Mint elmondta, hetente 800-1000 hektárt ellenőriznek. Ennek eredményeként az elmúlt évben 223 hektáron találtak virágzó parlagfüvet, és ebből 113 hektárnyit a levegőből derítettek fel.

- Nagyon hatékony a módszer, hiszen az egész járás három óra alatt megszemlélhető a levegőből. A fertőzött területek koordinátáit GPS-szel meghatározzuk, emellett az útvonalat a pilóta is rögzíti, valamint a repülés alatt 2 másodpercenként fotó is készül. Mindezen adatok alapján beazonosítjuk a területet, aztán a légi felderítés utáni napokban gépkocsival kimegyünk a helyszínre a pontos felmérés elkészítése érdekében, melyről jegyzőkönyv készül, ami alapján már a kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jár el. Az ő feladatuk a további intézkedés, az esetleges bírság kiszabása, a parlagfű-mentesítés elrendelése - mondta.

Lekics Áron arról is beszámolt, hogy az évek óta zajló, rendszeres légi felderítés egyik eredményeként sok esetben már magának a repülőgépnek a felbukkanása is beavatkozásra késztette a gazdálkodókat, és mire kiértek a földhivatal munkatársai az adatok pontosítására, a jegyzőkönyv elkészítésére, a parlagfű helyett már betárcsázott területet találtak.

Parlagfűvel fertőzött terült Bagod északi határában



Az idei szezon első felderítése augusztus 17-én, szerdán az andráshidai reptérről indult Zalaszentgrót és Keszthely térségébe, ezt követte a zalaegerszegi járás légi szemléje egy Pipistrel Alpha Trainer könnyű-sportrepülőgép fedélzetéről. A gép pilótája, Utasi Béla elmondta, hogy tótvázsonyi székhelyű cégük pályázaton nyerte el a megbízást, és Borsod kivételével az összes megyében kiveszik részüket a parlagfüves területek felderítéséből.

- Két repülőgéppel dolgozunk, a kormányhivataltól előre megkapjuk az ellenőrizendő területet, ez alapján készítjük el az útvonalat. Ez a repülőgép különösen alkalmas a feladatra, kétüléses, egymás melletti elrendezésben, a hatalmas üvegfelületek miatt kitűnő belőle a kilátás, 80 lóerős motor hajtja, egy tankolással 5 órát tölthet levegőben, ezzel akár 1000 kilométer is megtehető. Az ellenőrzéskor 20 és 150 méter közötti magasságban repülünk, ahogy igényli a földhivatali szakember - magyarázta.

Nos, földi halandóként nehéz volt elképzelni, hogy a parlagfű madártávlatból is jól látszik, hiszen sokan még közelről sem ismerik fel vagy épp összekeverik a fekete ürömmel. Kétkedésemet pár perces repülés oszlatta el, mert fentről egészen szembeötlő, ahogy a parlagfű felüti fejét a táblákban, teret nyer a tarlókon, itt-ott akár több száz méteren is elnyúlva. Mindezt a levegőből megpillantva akár nyomasztónak is érezhetném, ha nem társulna hozzá a sétarepüléshez fogható élmény.