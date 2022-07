Mint hangsúlyozták: A táplálkozásnál is nagyobb mértékben járul hozzá a túlfogyasztáshoz az otthoni energiafelhasználásunk, ami most a rezsicsökkentés korlátozása miatt is központi kérdés lett. A témát a WWF Magyarország friss blogbejegyzése is körüljárja, s tippeket is, ad, hogyan csökkenthetjük az energiafogyasztást, s ezzel ökológiai lábnyomunkat. A tippek a következők:

Kondenzációs gázkazán

Ha kondenzációs kazánra váltunk, átlagosan egy régebbi, nyílt égésű gázkazánhoz képest 30%-os csökkenést érhetünk el. Hátránya, hogy ezzel „bebetonozzuk” magunkat a következő 1-2 évtizedre, és jobban ki vagyunk téve a jövőbeli esetleges ellátási zavaroknak.



Elektromos fűtés

Jó a hatásfoka, akár 100% körüli is lehet, de az ökológiai lábnyom tekintetében nem jelent érdemi csökkenést. (A WWF cikkében költségekről nem esik szó, ugyanakkor az áram ára sokkal kevésbé emelkedik, mint a gázé, ha túllépjük a jogszabályban meghatározott mennyiséget.)

Hőszivattyús fűtés

Egy levegő-vizes hőszivattyú – ami az elektromos áram mellett a környezet hőjét is hasznosítja – egyharmadnyi villamos energiát használ fel az egész fűtési szezont nézve a hagyományos elektromos fűtéssel szemben – ráadásul a melegvíz-előállítás is ráköthető. Ezzel a lábnyomcsökkentés már jelentős, 70%-os is lehet.

Fatüzelés

Az ellátásbiztonság szempontjából előnyös, de ha például a család a gázkazánt egy jó hatásfokú, faelgázosító kazánra váltja át, és már legalább fél éve szárított fát használ, a lábnyoma így is több, mint a másfélszeresére növekszik.

Vegyes tüzelésű kazán szénnel

Ökológiai szempontból a lehető legrosszabb megoldás, mivel a szén egységnyi kibocsátása a gáztüzelés duplája, ráadásul egy új vegyes tüzelésű kazán hatásfoka kb. 80%-os, és akkor a súlyos kén-dioxid- és szállópor-kibocsátásáról még nem is beszéltünk.

Szigetelés

Nagyon változó, hogy mennyivel csökkenthető az energiafogyasztás egy épület szigetelésével. A WWF Magyarország példája szerint egy jelenlegi kb. 235 kWh/m2/év primer energiafelhasználás 80-ra csökken, ez az MNB zöldhitel-felvételének a kritériuma. Egy ilyen fokú csökkentés természetesen magában foglalja a fűtés korszerűsítését is. Ennek a megoldásnak számos pozitív hozadéka van, hiszen növekszik a komfortérzet, csökken a nyári felmelegedés, ráadásul a ház értéke is nő.

A WWF összegzése szerint az energiafüggetlenedés és a környezet szempontjából is a legjobb megoldás a hőszivattyú. Ha ez pedig kiegészül egy alapos szigeteléssel és nyílászárócserével, akkor a töredékére tudjuk csökkenteni a háztartási energiafogyasztás ökológiai lábnyomát. Egy ilyen beruházást viszont a legtöbben egyáltalán nem vagy csak szakaszosan engedhetnek meg maguknak.

Forrás: wwf.hvgblog.hu