Végh Andor személyében olyan szakembert bízott meg a tulajdonos önkormányzat, aki komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik, hiszen korábban a Büki Gyógyfürdő és a lenti termálfürdő vezetőjeként is bizonyított, s nem utolsósorban elhivatott lokálpatriótaként a szívén viseli Zalakaros és azon belül a fürdő fejlődését.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az elmúlt néhány év kedvezett a fürdők üzemeltetésének, a pandémia miatti forgalomkiesés, illetve most, az orosz–ukrán konfliktus miatti energiaár-robbanás roppant nehéz helyzet elé állította a fürdőkomplexumokat, köztük a zalakarosit is – mutatott rá a jelenlegi helyzetre Végh Andor vezérigazgató, aki a fentieket egy példán keresztül is megvilágította. – A Zalakarosi Fürdő a tavalyi évhez képest idén közel 400 százalékkal magasabb áron tudja megvásárolni a szükséges villamos energiát, ami, figyelembe véve az elfogyasztott mennyiséget, több mint 100 millió forint többletköltséget jelent éves szinten, és ez csak egy tétel a költségek közül. Éppen ezért rövid, közép- és hosszú távú stratégiát kellett kidolgozni annak érdekében, hogy működőképes maradjon a fürdő.

Mint azt a vezérigazgató elmondta: a belső átvilágítást követően arra számítanak, hogy jelentős költségek takaríthatók meg, ugyanakkor – az országos trendnek megfelelően – 10-15 százalékos jegyáremelést hajtanak végre, május végén lejárt ugyanis a kormány által elrendelt moratórium, ami számos önkormányzati szolgáltatás díjemelését tiltotta.

– Hamarosan egységes, átlátható, vendégbarát nyitvatartással próbáljuk vonzóbbá tenni a fürdőt, cél ugyanis, hogy a jelenlegihez képest még előkelőbb helyen rangsorolják – folytatta Végh Andor, aki, mint leszögezte: két dologban hisz igazán, a munkában és a még több munkában. – Ebben kértem a dolgozók együttműködését, azt gondolom ugyanis, hogy egy fürdőbe kikapcsolódni, lazítani, pihenni érkeznek a vendégek, és ebből a szempontból fontos, hogy mosolygós, kedves és udvarias személyzettel találkozzanak. Ez óriási értékkel bír.

Végh Andor vezérigazgató tervei szerint év végére sikerül stabilizálni a Zalakarosi Fürdő gazdasági helyzetét és megteremteni a további fejlődés lehetőségét.

– Hosszú távon mindenképpen megoldást kell találni a növekvő energiaárakra, ezért bízom benne, hogy kormányzati támogatással lehetőségünk lesz részt venni egy olyan energiaracionalizálási programban, mely révén a megújuló energiaforrásokra támaszkodhatunk, s ezáltal jelentős mértékben csökkenthetjük az energiaköltségeinket – fogalmazott a vezérigazgató, akinek szakmai kvalitásait a szakmán belül is elismerik, ugyanis a közelmúltban a Magyar Fürdőszövetség alelnökének választották.

Szakmai életút

Végh Andor 1998-tól a Zalakarosi Fürdő (akkor még Gránit Gyógyfürdő Zrt.) keretein belül végigjárta a ranglétrát, 2014-ig szolgáltatási osztályvezetőként, majd 2014-től 2017 júliusáig szolgáltatási igazgatóként látta el feladatait.

2017 júliusától 2019 végéig a Büki Gyógyfürdő Zrt. üzemeltetési igazgatója volt.

2020 januárjától 2022. május végéig a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark szolgáltatási és üzemeltetési igazgatójaként tevékenykedett.

2022. június 1-jétől a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatói pozícióját tölti be. 2022. május 25-én a Magyar Fürdőszövetség tisztújító közgyűlésén a szövetség alelnökévé választották.