A májusi megkérdezés eredménye szerint 2022 végéig az összes háztartás 7,8%-a biztosan, 12,4%-a valószínűleg élne a program nyújtotta lehetőségekkel. A legnépszerűbb cél a fürdőszoba, a fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a tetőfelújítás, de sokan szeretnének külső nyílászárókat cseréltetni, illetve napelemes és kollektoros rendszereket kiépíttetni. A lakások korszerűsítéséhez többféle állami támogatás is elérhető. Ezek „zászlóshajója” az Otthonfelújítási program, ami a jelenlegi szabályozás szerint 2022. december 31-ig biztosít forrásokat. Ilyen célra felhasználható még a falusi csok, illetve a célzott támogatási programok forrása is. Mindez széles körű érdeklődést váltott ki gyereket nevelő családok körében. Az állami támogatás igénylése a családiház-tulajdonosok körében a legelterjedtebb – ezek 10%-a biztos, 14%-a valószínű résztvevőnek mondta magát. A társasházakban élők 3%-a lehet biztosan és 9% a valószínűleg érintett. Az érdeklődés a fiatalok (a 30 év alattiak) körében a legmagasabb, a biztosan és valószínűleg támogatást felvevők aránya 11 és 21%. A 60 év felettiek körében ugyanez a két arány már csak 4 és 6%. Valamelyest érezhető a települési lejtő hatása is: a legalacsonyabb a program iránti érdeklődés a fővárosban (8 és 10%), a legmagasabb a községekben (10 és 14%), írja a GKI.

Az állami támogatást felvenni szándékozók 31%-a szeretné kihasználni a maximálisan igényelhető keretet, további negyedük legalább 2, 31%-uk legalább 1 millió forint támogatást venne fel. Az átlagos igénylési összeg ezek alapján 2,1 millió forint, ami 10%-os emelkedést jelent az egy évvel ezelőttihez képest. A háztartásfő életkorának emelkedésével párhuzamosan csökken az igényelni tervezett támogatás összege: míg a 30 év alattiak átlagosan 2,3 millió forintos támogatást szeretnének, a 60 év felettiek beérnék 1,7 millióval. Az alacsonyabb jövedelmű családok általában kisebb összegű támogatást igényelnének (hiszen projektjeik értéke is kisebb lehet), mint a módosabbak.