Mindezt Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke mondta lapunknak. Úgy fogalmazott: bár a hűvös március és április miatt lassabban indult meg a vessző fejlődése, az utóbbi napok kifejezetten meleg, nyárias hőmérsékletének köszönhetően azonban szinte berobbant, így a 25-30 centiméteres hajtások sem ritkák.

– Emiatt a második permetezésnél a lemosó- vagy kontaktszerek már nem lesznek kellőképpen hatásosak, ezért mindenképpen felszívódó szereket válasszunk – magyarázta a borász. – Az is nagyon fontos, hogy a második védekezést még a virágzás beindulása előtt végezzük el, majd 10-12 nap múlva, már a virágzás alatt ismételjük meg. Számításaink szerint a virágzás május 22–24. körül elindul, és akár hetekig is eltarthat. Ennek oka a szőlővessző fejlődésében tapasztalható különbség, de két héten belül nagy valószínűséggel a később érő fajok virágzása is megkezdődik.

Simon Zoltán azt mondja, most kell fokozottan odafigyelni a növényvédelemre. Először is itt van annak az időszaka, hogy a feketerothadás ellen megkezdjük a permetezést, s a lisztharmat ellen is célszerű folyamatosan védekezni. A peronoszpóra most kevésbé veszélyes, ám arra is érdemes felkészülni. A fagykár viszont már szinte teljesen biztosan elkerülte a szőlőt, hiszen a fagyosszentek időszakán is túljutottunk már.

– Ami komoly gondot jelenthet a kistermelők vagy a hobbiborászok számára, az a növényvédő szerek beszerzése – folytatta Simon Zoltán. – Az elmúlt időszakban ugya­nis több olyan szert kivontak, amelyet a hazai gazdák ismertek és előszeretettel használtak. Az ezeket helyettesítő hatásos, korszerű növényvédő szerek beszerzése pedig szigorúan engedélyköteles. Akik nem rendelkeznek permetezési engedéllyel, vagyis az úgynevezett zöldkönyvvel, azok most nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen az annak hiányában megvásárolható szerek közel sem olyan hatékonyak.

Az elnök elmondta: a zöldkönyv kiváltása növényvédelmi tanfolyamhoz kötött, és növényorvos engedélyezheti a beszerzését. Azoknak a meglévő permetezési engedélyeknek az érvényességét, amelyek a járvány miatti veszélyhelyzet alatt lejártak, 2022. június 30-ig meghosszabbították, ám ezt követően az érintett gazdáknak részt kell venniük egy továbbképzésen, amelyről a helyi növényorvosi kamaránál érdemes érdeklődni.

– A szőlészeknek azzal is szembesülniük kellett, hogy az elmúlt egy évben rendkívüli mértékben megdrágultak a növényvédő szerek – mutatott rá a hegyközségi elnök. – Egyes gyomirtók esetében az áremelkedés akár 300 százalékos is lehet. Az ukrán válság miatt szintén komoly problémát jelent egyes borászati-szőlészeti gépek és eszközök meghibásodott alkatrészeinek cseréje, mivel ezekből hiány mutatkozik a piacon. Ha erre netán rájön még egy üzemanyagár-emelkedés, akkor komoly gazdasági válság fenyegeti az ágazatot.