A kormány döntése értelmében az egyházak és a civil szervezetek a családi adó-visszatérítés miatt kieső egy százalékokkal is számolhatnak – emelte ki a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Ezt az összeget az érintettek megkapják, mivel költségvetési támogatásként visszapótolja az állam. A szülők tehát még a számukra visszatérítendő adó terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról – összegezte az államtitkár. Most azoknak is érdemes rendelkezni az adójuk egy százalékáról, akik eddig még soha nem tették, hangsúlyozta Tállai András. Mint mondta: a koronavírus-járvány, a háború és az energiaválság a civil szervezeteket és az egyházakat is nehéz anyagi helyzetbe sodorta. Az államtitkár emlékeztetett: a tavaly tett egyházi és a Nemzeti Tehetség Programra szóló felajánlások idén is érvényesek, ha a magánszemély nem vonja vissza múlt évi döntését, vagy nem jelöl meg más kedvezményezettet. A civil kedvezményezetteknek ugyanakkor továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.