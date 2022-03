A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón Süle Katalin, a NAK alelnöke történelmi jelentőségűnek nevezte a kormány által a vidék megerősítésére szánt 7600 milliárd forintot, amely 2023–27 között juthat el a gazdálkodókhoz pályázat útján. Kiemelte: hazánkban a nemzetközi összevetésben is fajsúlyos kérdés a mezőgazdaság, hiszen közel 5 millió hektár termőföld áll művelés alatt. Zalában mintegy 110 ezer hektár szántóterület van, és 126 ezer hektár erdőterületen folyik állami, illetve magán-erdőgazdálkodás. Hozzátette: a magyar gazdáknak készen kell állniuk a változásokra, és tervezniük kell a jövőt.

A pandémia rányomta a bélyegét a mezőgazdaságra is, de az ágazatban dolgozók mindent megtettek, hogy mindig legyen a boltokban megfelelő magyar élelmiszer – vezette fel a tájékoztatót Sabján Krisztián, a NAK zalai elnöke. A rendezvényen köszöntőt mondott Vigh László országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta: tíz éve, a nemzeti földtörvény elfogadásakor a kormány jó döntést hozott, hiszen magyar kézben maradtak a földek.

Zala megyében a NAK 14 ezer fős tagsággal rendelkezik, a két pilléren alapuló közös agrárpolitika nekik is nagy segítség – mondta Süle Katalin, aki kifejtette: az első pillér a közvetlen támogatások, amihez nem lehet nemzeti kiegészítést tenni. A második pillér a vidékfejlesztési forrás. Erre a gazdálkodóknak pályázniuk kell, és ehhez kötelező nemzeti forrást hozzárendelni. Hozzátette: a mostani országjáró fórum legfőbb célja, a történelmi léptékű nemzeti társfinanszírozásról informálni a gazdákat. Hiszen a 17,5 százalékos nemzeti társfinanszírozást 80 százalékra emelte a kormány az agráriumban. Fontos, hogy ezt minden érintett tudja, értse és a saját gazdaságába be is tudja majd építeni.