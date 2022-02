Persze, minden azzal kezdődik, hogy a tehenek jól érezzék magukat, és ebben nincs is hiba: a nemesbükki Korosa-birtokon - mint arról már többször írtunk - jó tejelő négylábúnak lenni, s ettől lesz igazán finom a sajt is, szögezte le Korosa András.

Korosa András hozzátette: ők nemcsak a felelős, hanem leginkább az etikus állattartásban hisznek.

- Hosszú távon gondolkodunk a tehenekkel, így míg egy telepi állat 4-5 évig él, nálunk 14-15 évig kolompolnak 1,5 hektáron - mondta el a farmer -, s mindnek B betűvel kezdődő neve van, a névadás feladata pedig már hosszú ideje közösségi oldalunk követőié. Nem is tudnám ezt másként elképzelni, hiszen abból élünk, amit az állat termel. Ha már nem teszi, akkor elküldöm vágóhídra?! Az nem lenne fair. Azért, hogy ez gazdaságilag is fenntartható legyen, több lábon állunk. Például örökbe lehet fogadni egy-egy jószágot, ezzel is támogatva a boldog nyugdíjaséveit.

A Paletta közösségi oldalának nyilatkozva a nemesbüki sajtműves felelevenítette: Danival közös történetük nagyon régen, egy kóstolóval indult, aztán, ahogy megnyitott az étterem, feltette a kérdést a gasztroszakember: mi lenne, ha csinálnánk egy olyan sajtot, ami más és kiemelkedik a többi közül? -– idézte fel Korosa András. A többi már történelem.

Ebben az ételben az alapanyagok döntő többsége zalai Fotók: ZH

- A rántott sajt azóta is az étlapon van, és rendszeresen jönnek hozzám olyan vendégek, akik kóstolták, s szeretnék az alapanyagot beszerezni - mesélte a gazdaság tulajdonosa. - Olyan sajtot készítettünk, aminek van íze és karaktere, jó az állaga, nem túl kemény, nem túl folyós és nem "nyikorog". Több kultúrával és érlelési idővel kísérleteztünk, amíg megtaláltuk az igazit. A tehenek jerseyk, tejük az átlagosnál magasabb minőségű és zsírtartalmú; ez feltétlenül kell a sikerhez.

Bezerics Dániel elárulta: az étteremben házi kenyeret sütnek, s ami nem kel el, abból morzsa lesz, és "tovább él a rántott sajton". Ám tökéletes megoldás a szuperrusztikus változat is, amit bármelyik hiper- vagy szupermarket polcán meg lehet találni, érdemes otthon is tartani belőle, adott tanácsot a szakember, hozzátéve: sokan hisznek a dupla panírban, de ők átálltak az egyszeri panírozásra, mert így jobban érvényesül a sajt íze.

A beszélgetésből az is kiderült, Daninak, keszthelyiként, különösen fontos a krumpli, mivel a Georgikon burgonyakutató intézetében "szuper új fajtákat hoznak létre".

- Mi a Hópehellyel és a Balatoni rózsával dolgozunk, az elkészítésben pedig a klasszikus utat követjük - árulta el. - Szeletelés után csap alatt tartjuk öt percig, így a keményítőt kimossuk belőle, aztán főzzük, erősen sós vízben felhabzásig, utána azonnal levesszük, szétterítjük, kihűtjük, majd 130 fokon öt percig olajban elősütjük. Ezután hagyjuk kihűlni, ezt követően elcsomagoljuk, fagyasztjuk, végül 180 fokon 2-3 perc alatt készre sütjük. így lesz a külseje ropogós, a belseje pedig szuper krémes.

Bezerics Dániel ráadásul egyfajta küldetésnek tekinti, hogy helyi - főként balatoni - alapanyagokkal dolgozzanak, így az ételekhez 50 magyar gazda termékeit használják. A keszthelyi burgonyák és a nemesbükki sajt mellett például zalaistvándi mozzarella és parenyica, boglári harcsa vagy éppen kaposvári mangalica kerül a vendégek elé.

Vállalt küldetésükre pedig már rég felfigyelt a szakma és a publikum egyaránt; ezt bizonyítja az is, hogy 2017-ben a keszthelyi éttermük Bulled ponty szendvicse kapta az Év Strandtétele díjat.