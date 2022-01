A városvezető és Rózsa László főigazgató egyaránt kiemelte, hogy Keszthelynek és az intézménynek is fontos a jó kapcsolat s együttműködés kialakítása; a helyszíni bejárást is ennek jegyében tartották.



A szemle során a campus vezetői bemutatták a kisbéri félvér törzstenyészet leendő karámjának és istállójának a helyét, s az is kiderült: az 1700-as években épült takarmánytárolót is felújítják. Január végén 10 kanca érkezik, közülük öt már vemhesen; ezek az állatok jelentik majd a keszthelyi törzstenyészet alapját. Rózsa László arról is beszélt a találkozón: a Festetics-örökség ápolása mellett a ménesgazdaképzés miatt is kiemelkedő ez a fejlesztés.



Nagy Bálint leszögezte: a város számára fontos, hogy olyan stúdiumok is legyenek a Georgikonon, amelyek az idegenforgalmat segítik, például a lovas turizmust.



– A város és a térség számára egyaránt kiemelkedő jelentőségű az egyetem – fogalmazott a polgármester. – Egyrészt iskolavárosi pozíciónkat erősíti, másrészt láthatjuk, hogyan változik az egész világban a gazdasági élet, és ennek fontos hátterét adja az oktatás.

A Georgikon célja, hogy idővel Keszthely a ménesgazdaképzés, a lótenyésztés és a lovassportok központja legyen. Ám más fejlesztések is indultak, vagy elkészültek a campuson, amelyeket szintén megnéztek a bejárás során.



Zöldmezős beruházásként épült az új burgonyatároló, a hűtőház pedig a korábbi kapacitás duplájával rendelkezik, s már majdnem kész az a klímakamra, amely a kertészeti kutatásokat segíti a jövőben. Szó esett továbbá a Pethe Ferenc Kollégium, a cserszegtomaji szőlészeti-borászati kísérleti telep, valamint az egyetemi sportpálya fejlesztéséről is.



A megbeszélésen elhangzott: szeptemberben megkezdődött a hetedik emelet felújítása a kollégiumban: 18 szobában festenek és fektetnek le új padlóburkolatot. A 418 férőhelyes épületben szintenként már évek óta tart a modernizáció, és februárban a tető felújítása is megkezdődhet. Ennek során új vízszigetelést kap a Pethe Ferenc Kollégium, és így megszűnnek a beázások.