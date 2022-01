A fővároson kívül egy balatonfüredi villa viszi a prímet: a kezdetben 480 millió forintért kínált ingatlan végül 430 millióért talált gazdára. A legolcsóbb pedig egy sarkadkeresztúri családi ház volt 2021-ben, ezért 350 ezer forintot kapott a tulajdonos. A még vevőre váró ingatlanok, vagyis a kínálatban szereplők közül a legdrágább egy Andrássy úti kastély 6 milliárdért, ez 7400-szorosa a legolcsóbb mezőgyáni és teklafalui ház árának.

Az acsai kastély jelenleg a legdrágábban árult vidéki ingatlan, ára 3,24 milliárd forint Fotók: ingatlan.com

A tulajdonosok és ingatlanközvetítők 2021-ben 503 ezer ingatlant hirdettek meg eladásra az ingatlan.com-on, ami 4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kínálatban is óriásiak voltak a különbségek, derül ki az összeállításból, amely az ingatlan. com saját adatai alapján mutatja be a tavalyi év rekordjait.

A legdrágábban eladott lakóingatlan címét a Budapest XII. kerületében lévő - svábhegyi -, 2 ezer négyzetméteres telken fekvő, 800 négyzetméteres, 10 szobás, luxuskategóriásként hirdetett családi ház nyerte el. A tulajdonos januárban 765 millió forintos áron kínálta eladásra, majd júliusban levette a hirdetést, mivel elkelt az ingatlan.

A fővároson kívüli piacon a budapestihez hasonló átlagos négyzetméterárral rendelkező Balatonfüred adta a legmagasabb áron eladott ingatlant. Egy 400 négyzetméteres régi villaépületről és a hozzá tartozó 2 ezer négyzetméteres telekről van szó. Az eladó először, még 2020 őszén 480 millió forintot szeretett volna kapni az ingatlanért. Tavaly februárban aztán 50 millió forinttal, 430 millióra vitte le az árat. Ennek meg is lett az eredménye: az árcsökkentés után két héttel gazdára talált a villa, olvasható a kommünikében.

A legnagyobb alapterületű ingatlan, egy felújítandó 10 szobás kastély a Somló hegyen várja a vevőket, ára 115 millió forint

A legolcsóbb eladott ingatlannak Békés megye adott helyet: Sarkadkeresztúron egy 1+1 szobás, 60 négyzetméteres ház és a hozzá tartozó 780 négyzetméteres telek 350 ezer forintos áron lett az új tulajé.

A fővárosban eladott ingatlanok közül a legkisebb egy Dohány utcai, mindössze 7 négyzetméteres, 5,5 millió forintos lakás volt, amely egy hónap alatt elkelt. A minilakások - azaz a 10 négyzetméternél kisebb ingatlanok - közül a legtöbbet egy Budán, a Várban található 9 négyzetméteres garzonért adtak, ez 17,9 millió forintért került új tulajdonosához.

A legkisebb eladásra váró ingatlan egy 8 m2-es minigarzon

A tavalyi év rekordgyorsasággal végbement eladásához kevesebb mint 16 órára volt szükség. A budaörsi Ibolya utcában egy 700 négyzetméteres telken található, újszerű, 5+1 félszobás családi házat 165 millióért hirdette meg tulajdonosa egy októberi estén 6 óra körül, és másnap 10-kor már lekerült az oldalról, mivel eladta az ingatlant. Budapesten kívül a leggyorsabb eladás alacsony árral is párosult: a Heves megyei Szihalomban található, 1000 négyzetméteres telken fekvő, felújítandó, egyszobás, 60 négyzetméteres ház 1,5 millió forintért cserélt gazdát. A tulajdonosa 2021 januárjában hirdette meg délután fél négykor, és másnap fél kettőkor már túl is adott rajta.

A december végén még eladósorban lévő ingatlanok közül a legdrágább a budapesti Andrássy úton lévő palota volt, ezért 6 milliárd forintot szeretne kapni az eladó, ugyanannyit, mint tavalyelőtt. A fővároson kívül az acsai kastély ára a legmagasabb, 3,24 milliárd. Budapesten a legolcsóbb, értékesítés előtt álló lakás a IV. kerületi Bocskai utcában van, a 15 négyzetméteres ingatlan árcímkéjén 6,5 millió szerepel. A fővároson kívül, egyben az ország legolcsóbban hirdetett ingatlanjainak egyike a Békés megyei Mezőgyán egyik 50 négyzetméteres vályogháza, ezt 440 ezer forintra tartja az eladó. Ennél 10 ezer forinttal drágábban, 450 ezerért hirdetik a Baranya megyei Teklafalu 49 négyzetméteres, egyszobás házát. Ezek az adatok egyben azt is jelentik: a kínálat két vége között 7400-szoros a különbség. Az ország alapterületet nézve legkisebb eladásra váró ingatlana Budapest XIII. kerületében van: a 8 négyzetméteres romos minigarzon 10,5 millió forintért került piacra. Az ingatlan "párja", azaz a legnagyobb alapterületű ingatlan Veszprém megyében, a Somló hegyen várja a vevőket: a felújítandó 10 szobás kastély 3773 négyzetméteres, az ára pedig 115 millió forint.