Az idén húsz esztendős MouldTech Systems Kft. az elmúlt évek során jelentős holdinggá fejlődött eleinte a szerszámtervezés és gyártás, majd mindezen felül a kutatás-fejlesztési tevékenységek területén is. Az autóipar, az egészségügyi segédeszközök, az elektronikai és védelmi ipar megbízható beszállítójaként ismert cég saját kutatóközpontja és kutatás-fejlesztési részlege segítségével a tervezés, gyártás és kivitelezés teljes értékláncát egy kézben tartja. Idén augusztusban a zalaegerszegi vállalat új, 2400 nm2-es üzemcsarnokának megnyitásával egyúttal történetének legnagyobb beruházását is ünnepelte, ez pedig egyben modellváltáshoz is vezetett: világszínvonalú gépparkja és képzett munkatársai segítségével a vírushelyzet keltette igényekre saját fejlesztésű, sajátmárkás portfolióval lépett piacra. Az egészségügyben dolgozók munkáját segítendő termékek fejlesztése mellett a nagy-britanniai Dowsetts Cars-szal kötött partneri megállapodása révén egyedülálló klasszikus versenyautók replikáiának manufakturális gyártásába kezdett. A cég saját szabadalmán alapuló, drónos permetezőrendszerével elhozta a precíziós gazdálkodás jövőjét. A WohnderJet rendszer használatával az eddigiekhez képest elképzelhetetlen mértékben csökken a talajterhelés, valamint a jelenleg használt víz és vegyszer mennyisége, hasonló, vagy jobb hatékonyság mellett. Az ehhez kapcsolódó jövőbeli fejlesztések záloga az a megállapodás, amely idén októberben született a vállalat és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem között, aminek értelmében a MouldTech Systems minden igényt kielégítő minőségbiztosítás mellett validálja a tudásközpont forradalmi innovációit.

Fotó: MouldTech Systems Kft.

A jövő kérdéseire nem lehet a múlt technológiáival választ adni, ezért a vállalat 2022-ben létrehozza a kifejezetten az egészségügyi szektor kihívásaira megoldást nyújtó divízióját, a WohnderCare-t.

A MouldTech Systems idén kiérdemelte a Nemzeti Kiválósági Elismerési Rendszer ezüst fokozatát.