A Simon-gazdaság 140 hektárjának minden négyzetmétere megmunkálva várja a tavaszt. Zalaegerszeg déli határában 12 hektáron a repce jó erőben indul a télnek, szépen kel 20 hektáron az őszi árpa, 6 hektáron az őszi búza – a gyomirtózásuk is megtörtént –, sok pénzt meg lehet vele spórolni, állítja a gazda, hiszen így a gyomok nem zsákmányolják ki a talajt – szükség is van az ilyetén takarékoskodásra is, hiszen a múlt évihez képest a három-négyszeresére emelkedett a műtrágyák ára, különösen a nitrogénalapúaké. A talaj vízháztartását viszont munkával, jelesül tarlóhántással óvták, ráadásul a beszántott gyökerek, növények is javítják a minőségét.

Simon József a legújabb segítőtársával, a jó kondiban lévő MTZ 1025 traktorral Fotó: Fincza Zsuzsa