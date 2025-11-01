november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az elhunytak békés nyughelye és park az élőknek

45 perce

Ez a sírkert más, mint bármelyik – és most turisták járnak csodálni

Címkék#síremlék#sírkert#VISIT VARAŽDIN#liliomfa

Turista ritkán keres fel temetőt, ám a varasdi kihagyhatatlan. Európában az egyik legrendezettebb, parknak is beillik. Csak egy ugrásra (negyedórányi gyaloglásra) található a centrumtól, a barokk épületekkel teli óvárostól, ahol ugyancsak van mit látni mindabból, ami megőrződött a Horvát, Szlavón, Dalmát Királyság egykori központjának patinájából. Cikkünkben a varasdi sírkertbe kalauzoljuk olvasóinkat.

Mihovics József

Nádasdy Ferenc (1708–1783) magyar főnemes bánságának központja csak tíz évig maradt itt a 18. század második felében, amikor pusztító tűzvész söpört végig a Dráva menti településen, s a székhely átkerült Zágrábba. A helyi lokálpatrióták szerint a kis Bécsként emlegetett Varasd e röpke idő alatt többet fejlődött, mint előtte évszázadokig. 
A varasdi sírkertben idegenvezető kalauzolja a külön busszal érkezett magyarok csoportját, ami a hely turisztikai vonzerejére utal. Az egész magán viseli megálmodója, Herman Haller kertépítő szellemiségét és kezenyomát. A bécsi Schönbrunn és a francia Versailles szerelmese csodálatra méltó parkot álmodott. Iránymutatásával különféle fafajtákat ültettek. A juhar, a tuja, a vörös bükk, a kőris mellé magnólia (liliomfa) és gömb alakúra nyírható buxusok (puszpángok) is kerültek, sok-sok virág és díszfű társaságában, angol mintájú pázsittal. Sírkertről lévén szó, a zöldből családi kripták tűnnek föl angyalszobrokkal, és kápolnák kis szentélyekkel.

varasdi sírkert
A varasdi sírkert megálmodója, a tájépítő Herman Haller egyszerű síremléke. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

A tájépítő eredeti szakmáját tekintve a szabómesterséget tanulta ki szülőhelyén, Varasdon, majd mesterlevéllel a zsebében Európába indult tanulmányútra. Ennek során rabul ejtették a hangulatos francia kertek, valamint rendezettségükkel az osztrák-német parkok. Miután hazatért, 1905-ben mostohaapja utódjaként ő lett a helyi temető igazgatója.

Esztétikai intimitás

Szakmai koncepcióját az „esztétikai intimitásra" építette. Abból indult ki, hogy a kegyeleti hely az elhunytak és az élők találkozását szolgálja. E koncepció jegyében a gondosan elrendezett növényzettel igyekezte elrejteni az elmúlás jeleit, s az egészet az élők kertjévé tenni. Az a szándék vezérelte, hogy enyhítse az ilyen helyekhez köthető kellemetlen lelki asszociációkat, a reménytelenség érzését.

varasdi sírkert
Egy a sok angyalszobor  közül. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

Nyugdíjba vonulásig, 1946-ig (negyvenegy évig) igazgatta a sírkertet, amelynek eredetiségét utódai is megőrizték. A környéket égre törő tűlevelűek és lombhullató fák uralják. Az örökzöld tujákból tízezernél is többet ültettek, hogy mindegyik sírra jusson legalább egy. Az első hetven fenyőfélét saját költségén hozatta Grazból.

varasdi sírkert
Szépen nyírt, emberi alakot formázó tuják. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

Magyarok a varasdi sírkertben

A tájépítő víziója szerint az elmúlásban nincs különbség a földi halandók között. Varasdon békésen, egymás mellett alussza örök álmát 

  • a magas rangú tábornok, 
  • a befolyásos politikus 
  • és az egyszerű szegény ember, még ha ez utóbbi keresztjén meg is kopott már a felirat. A nehezen kisilabizálható nevek közt néhány magyar is található. E sírkertben jutott hely a tájépítőnek, nem hivalkodó sírkövére aranybetűkkel vésték rá a neve alá a két évszámot: 1875-1953. Az utókor hálából róla nevezte el a sírkert fő alléját (sétányát). Ennek közepe táján Insbrukcból hozatott feszület áll.
családi kripták
Emberi alakot formázó, gondosan nyírt tuják. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

Haller tizenkét és fél hektáron megvalósította a művészet és a természet egységét. Eredendő szakmájából adódóan értett a ruhák szabásához és varrásához, a parképítésnek is tudója volt. Ahogy már száz éve a helyi hetilap írta: 

Amikor az ember végigsétál a varasdi temetőn, annyi szépséget lát a friss zöld növényzetben és a magas ciprusokban, hogy megkönnyebbülést érez, pedig drága halottunk örök otthona rejtőzik ebben a zöldben. Hallernek jó érzékkel sikerült a temetőt virágoskertté varázsolni, ahol az elmúlás, a komorság jelenléte nem érződik annyira mint más ilyen helyen.

varasdi sírkert
Fölülről nézve akár egy park. FOTÓ: VISIT VAAŽDIN 

Oltalom alatt áll

A legrégibb síremlék Johan Galina cseh zeneszerző nyughelye 1809-ből. Ez és több hasonló korú társa műemléki védettséget élvez, mint ahogyan 1966 óta az egész síkert táji, természeti oltalom alatt áll. Az egyik szobor megformálója Antun Augustinčić (1900- 1979), akit a világhírű Iván Meštrović-csal egy sorban jegyez a horvát művészettörténet. Augustinčić jelentősebb alkotása a New York-i ENSZ-székház előtt álló, monumentális lovas-szobor, amely a békét szimbolizálja. Varasdi, 1906-ben született munkájának a Megpihenve címet adta. A kompozíció a francia Auguste Rodin korszakalkotó Gondolkodójára emlékeztet, ami nem csoda, hisz a horvát képzőművész párizsi tanulmányútja során jó barátságba került világhírű kortársával (Rodinnal), akit mesterének tekintett.

családi kripták
Megpihenve. Kompozíció, amely Rodin Gonndolkodójára emlékeztet. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

Varasd leglátogatottabb turisztikai célpontja

A sírkert Varasd leglátogatottabb turisztikai célpontja. Immáron több mint száz éve tűnik ki sajátosságával, s lett a hortikultúra (kertművészet) része. Előtte egy volt a sok hasonló temető közül, vadgesztenyével és akáccal körbeültetve. Mostanra része lett a Bolognai Útvonalnak, amely a temetkezési kultúra megismertetését hivatott segíteni. Ehhez két budapesti helyszín is csatlakozik: a Fiumei úti nemzeti sírkert és a Salgótarján utcai izraelita temető. Varasdi társukat az egyik évben a nemzetközi turisztikai szervezet díjával tüntették ki.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu