Nádasdy Ferenc (1708–1783) magyar főnemes bánságának központja csak tíz évig maradt itt a 18. század második felében, amikor pusztító tűzvész söpört végig a Dráva menti településen, s a székhely átkerült Zágrábba. A helyi lokálpatrióták szerint a kis Bécsként emlegetett Varasd e röpke idő alatt többet fejlődött, mint előtte évszázadokig.

A varasdi sírkertben idegenvezető kalauzolja a külön busszal érkezett magyarok csoportját, ami a hely turisztikai vonzerejére utal. Az egész magán viseli megálmodója, Herman Haller kertépítő szellemiségét és kezenyomát. A bécsi Schönbrunn és a francia Versailles szerelmese csodálatra méltó parkot álmodott. Iránymutatásával különféle fafajtákat ültettek. A juhar, a tuja, a vörös bükk, a kőris mellé magnólia (liliomfa) és gömb alakúra nyírható buxusok (puszpángok) is kerültek, sok-sok virág és díszfű társaságában, angol mintájú pázsittal. Sírkertről lévén szó, a zöldből családi kripták tűnnek föl angyalszobrokkal, és kápolnák kis szentélyekkel.

A varasdi sírkert megálmodója, a tájépítő Herman Haller egyszerű síremléke. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

A tájépítő eredeti szakmáját tekintve a szabómesterséget tanulta ki szülőhelyén, Varasdon, majd mesterlevéllel a zsebében Európába indult tanulmányútra. Ennek során rabul ejtették a hangulatos francia kertek, valamint rendezettségükkel az osztrák-német parkok. Miután hazatért, 1905-ben mostohaapja utódjaként ő lett a helyi temető igazgatója.

Esztétikai intimitás

Szakmai koncepcióját az „esztétikai intimitásra" építette. Abból indult ki, hogy a kegyeleti hely az elhunytak és az élők találkozását szolgálja. E koncepció jegyében a gondosan elrendezett növényzettel igyekezte elrejteni az elmúlás jeleit, s az egészet az élők kertjévé tenni. Az a szándék vezérelte, hogy enyhítse az ilyen helyekhez köthető kellemetlen lelki asszociációkat, a reménytelenség érzését.

Egy a sok angyalszobor közül. FOTÓ: VISIT VARAŽDIN

Nyugdíjba vonulásig, 1946-ig (negyvenegy évig) igazgatta a sírkertet, amelynek eredetiségét utódai is megőrizték. A környéket égre törő tűlevelűek és lombhullató fák uralják. Az örökzöld tujákból tízezernél is többet ültettek, hogy mindegyik sírra jusson legalább egy. Az első hetven fenyőfélét saját költségén hozatta Grazból.