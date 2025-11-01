45 perce
Ez a sírkert más, mint bármelyik – és most turisták járnak csodálni
Turista ritkán keres fel temetőt, ám a varasdi kihagyhatatlan. Európában az egyik legrendezettebb, parknak is beillik. Csak egy ugrásra (negyedórányi gyaloglásra) található a centrumtól, a barokk épületekkel teli óvárostól, ahol ugyancsak van mit látni mindabból, ami megőrződött a Horvát, Szlavón, Dalmát Királyság egykori központjának patinájából. Cikkünkben a varasdi sírkertbe kalauzoljuk olvasóinkat.
Nádasdy Ferenc (1708–1783) magyar főnemes bánságának központja csak tíz évig maradt itt a 18. század második felében, amikor pusztító tűzvész söpört végig a Dráva menti településen, s a székhely átkerült Zágrábba. A helyi lokálpatrióták szerint a kis Bécsként emlegetett Varasd e röpke idő alatt többet fejlődött, mint előtte évszázadokig.
A varasdi sírkertben idegenvezető kalauzolja a külön busszal érkezett magyarok csoportját, ami a hely turisztikai vonzerejére utal. Az egész magán viseli megálmodója, Herman Haller kertépítő szellemiségét és kezenyomát. A bécsi Schönbrunn és a francia Versailles szerelmese csodálatra méltó parkot álmodott. Iránymutatásával különféle fafajtákat ültettek. A juhar, a tuja, a vörös bükk, a kőris mellé magnólia (liliomfa) és gömb alakúra nyírható buxusok (puszpángok) is kerültek, sok-sok virág és díszfű társaságában, angol mintájú pázsittal. Sírkertről lévén szó, a zöldből családi kripták tűnnek föl angyalszobrokkal, és kápolnák kis szentélyekkel.
A tájépítő eredeti szakmáját tekintve a szabómesterséget tanulta ki szülőhelyén, Varasdon, majd mesterlevéllel a zsebében Európába indult tanulmányútra. Ennek során rabul ejtették a hangulatos francia kertek, valamint rendezettségükkel az osztrák-német parkok. Miután hazatért, 1905-ben mostohaapja utódjaként ő lett a helyi temető igazgatója.
Esztétikai intimitás
Szakmai koncepcióját az „esztétikai intimitásra" építette. Abból indult ki, hogy a kegyeleti hely az elhunytak és az élők találkozását szolgálja. E koncepció jegyében a gondosan elrendezett növényzettel igyekezte elrejteni az elmúlás jeleit, s az egészet az élők kertjévé tenni. Az a szándék vezérelte, hogy enyhítse az ilyen helyekhez köthető kellemetlen lelki asszociációkat, a reménytelenség érzését.
Nyugdíjba vonulásig, 1946-ig (negyvenegy évig) igazgatta a sírkertet, amelynek eredetiségét utódai is megőrizték. A környéket égre törő tűlevelűek és lombhullató fák uralják. Az örökzöld tujákból tízezernél is többet ültettek, hogy mindegyik sírra jusson legalább egy. Az első hetven fenyőfélét saját költségén hozatta Grazból.
Magyarok a varasdi sírkertben
A tájépítő víziója szerint az elmúlásban nincs különbség a földi halandók között. Varasdon békésen, egymás mellett alussza örök álmát
- a magas rangú tábornok,
- a befolyásos politikus
- és az egyszerű szegény ember, még ha ez utóbbi keresztjén meg is kopott már a felirat. A nehezen kisilabizálható nevek közt néhány magyar is található. E sírkertben jutott hely a tájépítőnek, nem hivalkodó sírkövére aranybetűkkel vésték rá a neve alá a két évszámot: 1875-1953. Az utókor hálából róla nevezte el a sírkert fő alléját (sétányát). Ennek közepe táján Insbrukcból hozatott feszület áll.
Haller tizenkét és fél hektáron megvalósította a művészet és a természet egységét. Eredendő szakmájából adódóan értett a ruhák szabásához és varrásához, a parképítésnek is tudója volt. Ahogy már száz éve a helyi hetilap írta:
Amikor az ember végigsétál a varasdi temetőn, annyi szépséget lát a friss zöld növényzetben és a magas ciprusokban, hogy megkönnyebbülést érez, pedig drága halottunk örök otthona rejtőzik ebben a zöldben. Hallernek jó érzékkel sikerült a temetőt virágoskertté varázsolni, ahol az elmúlás, a komorság jelenléte nem érződik annyira mint más ilyen helyen.
Oltalom alatt áll
A legrégibb síremlék Johan Galina cseh zeneszerző nyughelye 1809-ből. Ez és több hasonló korú társa műemléki védettséget élvez, mint ahogyan 1966 óta az egész síkert táji, természeti oltalom alatt áll. Az egyik szobor megformálója Antun Augustinčić (1900- 1979), akit a világhírű Iván Meštrović-csal egy sorban jegyez a horvát művészettörténet. Augustinčić jelentősebb alkotása a New York-i ENSZ-székház előtt álló, monumentális lovas-szobor, amely a békét szimbolizálja. Varasdi, 1906-ben született munkájának a Megpihenve címet adta. A kompozíció a francia Auguste Rodin korszakalkotó Gondolkodójára emlékeztet, ami nem csoda, hisz a horvát képzőművész párizsi tanulmányútja során jó barátságba került világhírű kortársával (Rodinnal), akit mesterének tekintett.
Varasd leglátogatottabb turisztikai célpontja
A sírkert Varasd leglátogatottabb turisztikai célpontja. Immáron több mint száz éve tűnik ki sajátosságával, s lett a hortikultúra (kertművészet) része. Előtte egy volt a sok hasonló temető közül, vadgesztenyével és akáccal körbeültetve. Mostanra része lett a Bolognai Útvonalnak, amely a temetkezési kultúra megismertetését hivatott segíteni. Ehhez két budapesti helyszín is csatlakozik: a Fiumei úti nemzeti sírkert és a Salgótarján utcai izraelita temető. Varasdi társukat az egyik évben a nemzetközi turisztikai szervezet díjával tüntették ki.