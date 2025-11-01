1 órája
130 ezer látogató nem téved – ez Magyarország legszebb kertje (galéria)
Az őszi arborétumra voltunk kíváncsiak az ország legnagyobb botanikus kertjében Vácrátóton. Szerettük volna látni, milyenek őszi ruháikban a kis bokrok, a hatalmas óriásfák, miként vöröslenek a juharok, s milyenek a sárgálló, pirosló lehulló falevelek az avaron. A vácrátóti botanikus kert az élő növények leggazdagabb gyűjteménye Magyarországon.
A vízimalom soha nem dolgozott, csak dísznek épült a vácrátóti botanikus kertben
Fotó: Győrffy István
A kert méretei lenyűgözőek, a Nemzeti Botanikus Kert az élő növények leggazdagabb gyűjteménye Magyarországon. A 27 hektáros arborétumban közel 13 000 növényfajt, illetve, fajtát mutatnak be. A kert nagy részét elfoglaló 3300 cserjét, fafajt bemutató dendrológiai gyűjteményben kiemelkedő értékűek a kelet-ázsiai fajok mellett a juhar-, a bangita-, a madárbirs-, a hárs- és a kőrisfajok. Az évelő és sziklakerti gyűjtemény közel 3000 fajt és fajtát ölel fel. A sziklai növényeken kívül számos pusztai, erdei, ritka havasi növény és kis termetű hagymás virág is megtalálható. A rendszertani gyűjtemény 90 növénycsalád közel 2500 faját rokonsági és evolúciós szempontok alapján mutatja be. A geometrikus elrendezésű kertrészt gyógy- és fűszernövény bemutató, valamint parasztkerti virágok ágyása is gazdagítja – olvashatjuk a szakmai leírásban a kert honlapján, ahol minden látogatási tudnivaló, történeti és kertszakmai információ megtalálható. A Nemzeti Botanikus Kert olyan nagyságú bemutatója a növényvilágnak, amit egyetlen látogatás során nem lehet megismerni.
Az idén tavasztól a vácrátóti arborétum nem csupán Magyarország legnagyobb botanikus kertje, hanem Európai történeti kert is lett. Ez az elismerés nemcsak a gyönyörű tájképi kert varázsát, hanem több évszázadnyi kultúrtörténeti értékét is megerősíti. Most, hogy a vácrátóti botanikus kert csatlakozott Európa történeti kertjei közé – a fertődi Esterházy-kastély, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és a gödöllői Királyi Kastély hagyatékához társulva – egy újabb fejezet íródott a magyar kertkultúra történetében.
A kert a Dunakanyar festői környezetében fekszik, s itt mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget, azonban ahhoz, hogy ottlétünk élménydús legyen, érdemes előre tájékozódni az arborétum információgazdag honlapján. Jó tudni például, mely évszakban, melyik hónapban mit érdemes megnézni, mert a felfedeznivalók szinte nap mint nap változnak. Amikor tavaly a százezredik látogatót köszöntötték, az egyik szakemberük így nyilatkozott: „Az ókori mondás szerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba, de nem léphetünk kétszer ugyanabba a kertbe sem. A kert ugyanis dinamikusan, napról napra változik, mindig más arcát mutatja. Még napszakonként is változik a képe, a napjárással összefüggésben folyamatosan változó megvilágításban.” Tanúsíthatom, ez tényleg így van. A fák színe az őszi nap fényében más volt reggel, mint később, amikor visszatükröződtek a tavak víztükrében.
Ne feledkezzünk meg a kert történetéről sem, hiszen több mint kétszáz éves gyűjteményben járunk, olyan kertben, amelyik átélt és megszenvedett két világégést, illetve átélte azok pusztítását is. Az arborétumról már a 19. század első feléből is vannak feljegyzések, amelyek arról szólnak, hogy a birtok a Géczy család tulajdonában volt. Ekkor még angolkertként működött, jobbára olyan lehetett, mint egy kastély parkja. Viszont egy korabeli katonai térképen, az 1850-es években már jól látható a kert kacskaringós útrendszere, s körülbelül már akkora volt a területe, mint amekkorát ma is használnak.
A birtok a következő években többször is gazdát cserélt, majd 1871-ben Vigyázó Sándor vásárolta meg annak összes felszerelésével, állatállományával, ingóságaival együtt. Vigyázó, aki több európai kertet is megnézett, ezt követően nem akárkit bízott meg a park kertjének tervezésével, hanem a József főhercegnek is dolgozó Jámbor Vilmost kérte meg, álmodja és valósítsa is meg a kertet.
Vigyázó Sándor (1825–1921) széles látókörű, szigorú erkölcsű, hazafi volt. Hatalmas vagyonát tovább növelte felesége, Podmaniczky Zsuzsanna hozománya is. Az ifjú házaspár kezdetben Bécsben élt, de a hazafias érzelmű Vigyázó Sándor Magyarországra kívánkozott. Az új birtokán lévő régi kastélyt eklektikus stílusban átépíttette és méltóképpen bebútoroztatta.
Később, néhány évtized alatt, immár Band Henrik főkertész irányítása mellett, óriási költségekkel létrejött a kor stílusának megfelelő, szentimentális tájképi kert, amely pontosan a mai kert kiterjedésével volt azonos. Úgynevezett szentimentális tájképi kertet hoztak létre, aminek az elemei a következők: tagolt felszín, tórendszer, mesterséges vízesés, tágas tisztások. Néhány szentimentális „apróság” is szükséges volt, úgy, mint a vízimalom, a műrom, a sziklaalagút. Vigyázó Sándor 96 éves korában hunyt el, s végakaratában úgy rendelkezett, hogy minden vagyonát a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozza. Ez azonban örökösödési perek miatt nem következett be.
Ezután a kastély a háborúk miatt sokat romlott és tulajdonosai is változtak, 1946-ban az Országos Természettudományi Múzeum kezébe került. Az újjáépítés során több mint kétszáz kocsi szemetet és hulladékot kellett elszállítani a területről. 1952-ben megvalósult az örökhagyók szándéka, az ingatlan a Magyar Tudományos Akadémia birtokába került.
Fő cél a kert fejlesztése lett, mindezt úgy kívánták elérni, hogy az újdonságok mellett megőrizzék a kert régi formáját. Rengeteg munkával került helyreállításra az eredeti úthálózat, megtisztították a területet a több évtizedes bozóttól, az eliszaposodott tavakat szépen kitisztították. A megújult arborétum 1961. május 1-jén nyílt meg és sikere máig töretlen.
A botanikus kert három kutatóintézettel együtt (az Ökológiai és Botanikai Intézet, a Vízi Ökológiai Intézet és az Evolúciótudományi Intézet) az Ökológiai Kutatóközponthoz tartozik, s mint említettük a Nemzeti Botanikus Kert az élő növények leggazdagabb magyarországi gyűjteménye, így hazánk legjelentősebb botanikus kertje, amely 2013 elején nyerte el a kiemelkedő rangot mutató „nemzeti” jelzőt.
Egyszerre mindet megismerni nem lehet, össze-vissza keveregni pedig nem érdemes, ezért az ajánlott útvonalat választottuk. A különböző évszakokban visszatérő látogatók számára a szakemberek megkönnyítik a kerti sétát azzal, hogy megtervezték az éppen aktuális néznivalók útvonalát. Minden hónapban az aktuálisan virágzó vagy a lombozatuk miatt érdekes növényekre hívják fel figyelmet. A sétautak hossza havonta változó, általában 1200–1800 méter hosszú. A kertet szinte félbevágja az azon átfolyó Sződrákosi-patak és az abból kialakított tavak. A legforgalmasabb pont a tavak körüli rész a malommal, a barlanggal, a romokkal. A legtöbben a tavaknál átvezető fahídon állnak meg, ahol a vízivilágot próbálják felfedezni. A kert nyolc szakaszát a "botanikai tanséta" tematikus ösvény járja be, úgy, mint az örökzöldek, a fák, a légzőgyökerek, a nyitvatermők, az évgyűrűk, a liánok, a kérgek és a fűszer- és gyógynövények ösvényei.
Az utóbbi években látványos újdonságokkal is előrukkoltak az arborétumban. Említhetjük a 2022 őszén betelepített, megközelítőleg 20.000 nárciszt, melyeket április környékén rengetegen megcsodálnak, vagy a nyár egyik fő látványosságát, a Nagy-tóban gazdagon virágzó indiai lótuszt, amely szintén sokakat vonz. A kertet nyári időszakban mintegy 130 ezren látogatják, de kivéve karácsony környékét, egész évben, a hét minden napján nyitva tart, hiszen bármely évszakban gyönyörű.
Vácrátóti arborétumFotók: Győrffy István
