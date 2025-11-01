130 ezer látogató nem téved – ez Magyarország legszebb kertje (galéria)

A kert méretei lenyűgözőek, a Nemzeti Botanikus Kert az élő növények leggazdagabb gyűjteménye Magyarországon. A 27 hektáros arborétumban közel 13 000 növényfajt, illetve, fajtát mutatnak be. A kert nagy részét elfoglaló 3300 cserjét, fafajt bemutató dendrológiai gyűjteményben kiemelkedő értékűek a kelet-ázsiai fajok mellett a juhar-, a bangita-, a madárbirs-, a hárs- és a kőrisfajok. Az évelő és sziklakerti gyűjtemény közel 3000 fajt és fajtát ölel fel. A sziklai növényeken kívül számos pusztai, erdei, ritka havasi növény és kis termetű hagymás virág is megtalálható. A rendszertani gyűjtemény 90 növénycsalád közel 2500 faját rokonsági és evolúciós szempontok alapján mutatja be. A geometrikus elrendezésű kertrészt gyógy- és fűszernövény bemutató, valamint parasztkerti virágok ágyása is gazdagítja – olvashatjuk a szakmai leírásban a kert honlapján, ahol minden látogatási tudnivaló, történeti és kertszakmai információ megtalálható. A Nemzeti Botanikus Kert olyan nagyságú bemutatója a növényvilágnak, amit egyetlen látogatás során nem lehet megismerni.

Az intéző háza a vácrátóti botanikus kertben

Fotó: Győrffy István

Az idén tavasztól a vácrátóti arborétum nem csupán Magyarország legnagyobb botanikus kertje, hanem Európai történeti kert is lett. Ez az elismerés nemcsak a gyönyörű tájképi kert varázsát, hanem több évszázadnyi kultúrtörténeti értékét is megerősíti. Most, hogy a vácrátóti botanikus kert csatlakozott Európa történeti kertjei közé – a fertődi Esterházy-kastély, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és a gödöllői Királyi Kastély hagyatékához társulva – egy újabb fejezet íródott a magyar kertkultúra történetében.

A kúria főbejárata

Fotó: Győrffy István

A kert a Dunakanyar festői környezetében fekszik, s itt mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget, azonban ahhoz, hogy ottlétünk élménydús legyen, érdemes előre tájékozódni az arborétum információgazdag honlapján. Jó tudni például, mely évszakban, melyik hónapban mit érdemes megnézni, mert a felfedeznivalók szinte nap mint nap változnak. Amikor tavaly a százezredik látogatót köszöntötték, az egyik szakemberük így nyilatkozott: „Az ókori mondás szerint kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba, de nem léphetünk kétszer ugyanabba a kertbe sem. A kert ugyanis dinamikusan, napról napra változik, mindig más arcát mutatja. Még napszakonként is változik a képe, a napjárással összefüggésben folyamatosan változó megvilágításban.” Tanúsíthatom, ez tényleg így van. A fák színe az őszi nap fényében más volt reggel, mint később, amikor visszatükröződtek a tavak víztükrében.