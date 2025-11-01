"Soha többet nem akarok Nyugatra menni és ott koldus lenni" - a „szabad világból” szökött vissza Magyarországra

D. István 1957. március 9-én lépte át a jugoszláv határt. Jelentkezett az ottani hatóságoknál, a lágerben Franciaországba kérte magát, s április első napjaiban oda utaztatták. Ott szintén egy táborban töltötte napjait november 15-ig. Elmondása szerint csak az szabadulhatott a lágerből, aki jelentkezett az idegenlégióba, ahol 95 ezer frankot ajánlottak fel, s öt év után francia állampolgárságot. D. István ezt nem fogadta el, ezért egy parasztháznál ajánlottak fel neki munkát. Itt azonban csak négy napig bírta, mivel vallomása szerint sokat kellett dolgoznia és nagyon rosszul bántak vele. Visszakerült a lágerbe, ezután egy gumigyárban alkalmazták segédmunkásként, itt, mivel a keze eltörött, nem tudta a munkát folytatni.

Tiltott határátlépés miatt kellett bíróság elé állnia. Szakony Attila illusztrációja

Ezzel megindult a csavargása Nyugaton. Lyonban egy építkezésen dolgozott, de csak létminimumot biztosítottak, ezért továbbállt. Olaszországban (Nápolyban) néhány nap után a rendőrség elfogta és visszatoloncolták Franciaországba. Az elkeseredettség, munkátlanság, az éhség ismét szökésre kényszerítette. Megjárta Svájcot, próbálkozott Spanyolországban, útközben koldulással tartotta fenn magát, ezért aztán visszatoloncolták újra Lyonba. Ekkor érett meg benne, hogy visszajön Magyarországra.

Tiltott határátlépés - három és fél év csavargás után

Ismét szökött. 1959. január elsején lépte át a francia-német határt. Két hétig gyalogolt, majd eljutott Ausztriába, Grazban elfogták, újra láger következett. Bécs volt a következő állomás. Három és fél év csavargás után 1960. október 29-én illegálisan lépte át a magyar határt. „Amikor közlik vele, hogy részleges közkegyelem folytán szabadlábra helyezik, könnyek gyűlnek a szemébe. – Soha, soha többé – ismételgeti szinte megszállottan.” (Zalai Hírlap, 1961. március 18.)

Meghökkentő bűnügyek Zalában című sorozatunk további írásait itt olvashatja.