Szellemes séta

1 órája

Szörnyecskék és boszik lepték el a település utcáit – csoki fejében ijesztgettek a gyerekek (galéria)

Címkék#Halloween#gyerek#csoki#szörnyecskék

Vasboldogasszonyban ismét tök jó estét rendeztek a gyerekek nagy örömére. Az önkormányzat felhívására kicsik-nagyok egyaránt jelmezbe bújtak. A szellemes séta során házról házra jártak édességekért szörnyecskéknek és bosziknak öltözve.

Antal Lívia

A Halloween jegyében tartott szellemes séta idén is nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében, akik elég bátrak voltak kimerészkedni a sötétben. A közösségi programot a lakosság is segítette. Október utolsó előtti estéjén több háznál az alkalomhoz illő dekorációval, édességekkel és süteményekkel várták a kóborló fiatalokat. 

A szellemes séta dermesztően jó hangulatban telt el Vasboldogasszonyban
A szellemes séta dermesztően jó hangulatban, szörnyecskék és boszik társaságában telt el Vasboldogasszonyban
Forrás: Vasboldogasszony önkormányzata

Szellemes séta, borzasztóan jó hangulatban

Ezen az estén valóban szellemes hangulat uralkodott, amelyen mindenki borzasztóan jól érezhette magát. Hálásak vagyunk a segítőinknek és mindenkinek, aki hozzátett ehhez a rémisztően jó estéhez. Kevés szebb dolog van a mosolygó gyerekeknél, a kis kóricáló jelmezes csokivadászok öröme pedig magáért beszélt. A szellemes séta után a megnyílt a rémbisztró a játszótér mellett, ahol teát, süteményt fogyaszthattak a résztvevők. Mindenki jól érezte magát, és egy újabb közösségi élménnyel gazdagodhatott mondta el Hideg András, Vasboldogasszony polgármestere. 

Így kóboroltak a szellemes sétán Vasboldogasszonyban a gyerekek

Fotók: Vasboldogasszony önkormányzata

 

