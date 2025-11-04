Szörnyecskék és boszik lepték el a település utcáit – csoki fejében ijesztgettek a gyerekek (galéria)

A Halloween jegyében tartott szellemes séta idén is nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében, akik elég bátrak voltak kimerészkedni a sötétben. A közösségi programot a lakosság is segítette. Október utolsó előtti estéjén több háznál az alkalomhoz illő dekorációval, édességekkel és süteményekkel várták a kóborló fiatalokat.

A szellemes séta dermesztően jó hangulatban, szörnyecskék és boszik társaságában telt el Vasboldogasszonyban

Forrás: Vasboldogasszony önkormányzata

Szellemes séta, borzasztóan jó hangulatban

– Ezen az estén valóban szellemes hangulat uralkodott, amelyen mindenki borzasztóan jól érezhette magát. Hálásak vagyunk a segítőinknek és mindenkinek, aki hozzátett ehhez a rémisztően jó estéhez. Kevés szebb dolog van a mosolygó gyerekeknél, a kis kóricáló jelmezes csokivadászok öröme pedig magáért beszélt. A szellemes séta után a megnyílt a rémbisztró a játszótér mellett, ahol teát, süteményt fogyaszthattak a résztvevők. Mindenki jól érezte magát, és egy újabb közösségi élménnyel gazdagodhatott – mondta el Hideg András, Vasboldogasszony polgármestere.