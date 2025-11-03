Soha ne tisztítsd csapvízzel a szélvédőt! Sokat árthasz vele

A szélvédőt a speciális mosószerekkel érdemes tisztítani, tavasszal, nyáron és ősszel egyszerűen azért, mert hatékonyabb, mint a sima víz. Télen viszont kötelező a mosófolyadék, ha jót akarunk magunknak: a benne lévő alkohol és más anyagok megakadályozzák, hogy az autónak fontos részei (csövek, tartály, pumpa stb.) szétfagyjanak. Mert ha tönkremennek, az drága lesz, írja a vezess.hu.

Ami még fontos ebben az őszi az időszakban, az a gumicsere, nemrég a zaolon erről is olvashattak.