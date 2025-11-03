november 3., hétfő

Győző névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autó

26 perce

Soha ne tisztítsd csapvízzel a szélvédőt! Sokat árthasz vele

Címkék#szélvédő#tisztítás#autó

Nyáron sem, de különösen télen nem javasolják a szakemberek, hogy sima vízzel tisztítsuk az autó szélvédőjét. De miért? Íme a válasz.

Zaol.hu

A szélvédőt a speciális mosószerekkel érdemes tisztítani, tavasszal, nyáron és ősszel egyszerűen azért, mert hatékonyabb, mint a sima víz. Télen viszont kötelező a mosófolyadék, ha jót akarunk magunknak: a benne lévő alkohol és más anyagok megakadályozzák, hogy az autónak fontos részei (csövek, tartály, pumpa stb.) szétfagyjanak. Mert ha tönkremennek, az drága lesz, írja a vezess.hu.

Ami még fontos ebben az őszi az időszakban, az a gumicsere, nemrég a zaolon erről is olvashattak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu