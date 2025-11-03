Autó
53 perce
Soha ne tisztítsd csapvízzel a szélvédőt! Sokat árthasz vele
Nyáron sem, de különösen télen nem javasolják a szakemberek, hogy sima vízzel tisztítsuk az autó szélvédőjét. De miért? Íme a válasz.
A szélvédőt a speciális mosószerekkel érdemes tisztítani, tavasszal, nyáron és ősszel egyszerűen azért, mert hatékonyabb, mint a sima víz. Télen viszont kötelező a mosófolyadék, ha jót akarunk magunknak: a benne lévő alkohol és más anyagok megakadályozzák, hogy az autónak fontos részei (csövek, tartály, pumpa stb.) szétfagyjanak. Mert ha tönkremennek, az drága lesz, írja a vezess.hu.
Ami még fontos ebben az őszi az időszakban, az a gumicsere, nemrég a zaolon erről is olvashattak.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedésbiztonság
2025.10.31. 09:30
Négy tenyéren van az életünk – Nem mindegy, hogy téli gumin vagy négy évszakos gumin gurulunk (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre