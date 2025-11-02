1 órája
Ez az erdei gomba tényleg úgy néz ki, mint névadója – és ilyen finom leves készíthető belőle
Sok erdei gomba elnevezésében a vele hasonlóságot mutató alakzatra, növényre, állatra utal. Ilyen a káposztagomba, amelynek nem sok köze van a káposztához, a rózsáságú korallgomba viszont tényleg úgy néz ki, mint névadója. Mindkettőből kitűnő leves készíthető.
Az erdei gombák sokféle alakzatúak lehetnek. Ebben a két gombafajban épp az a csodálatos, hogy nem kalapot viselnek. A rózsáságú korallgomba fiatalon ugyan a karfiolra emlékeztet, korallra emlékeztető ágas-bogas termőtestét később veszi fel.
Rózsáságú korallgomba: ezért rózsaszín
Az ágak hegye pirosas, ezért látszik rózsaszínűnek. A rózsáságú korallgomba feltételesen ehető, amit annyit jelent, hogy csak a fiatal példányokból készítsünk ételt. Bármennyire is fiatal, ágvégeit vágjuk le róla főzés előtt.
Ilyen finom leves készíthető belőle
Mondhatnák, hogy zöldségleves, de nem az, mert se sárgarépa, se fehérrépa nincs benne, csak krumpli, ezért egyszerű. A mi levesünk úgy készült, hogy egy kis fej felaprított vöröshagymát olajon megdinszteltünk, erre tettük rá a feldarabolt, felkockázott rózsáságú korallgombát és a krumplit, amit jól megpirítottunk. Sóztuk, pirospaprikáztuk közben, majd felöntöttük vízzel, végül fokhagymás rántással sűrítettük be. A hozzávalókat nem méricskéltük, így miből mennyi receptleírással nem szolgálhatunk. Nagyon finom lett levesünk, amely szemre készült.
De csak óvatosan!
A rózsáságú korallgomba fogyasztása is óvatosságot kíván meg, mert a sárga színű fajok némelyikében több-kevesebb olyan hatóanyag van, amelyek hasmenést okozhatnak, figyelmeztet a kertpont.hu. Legutóbb a gyűrűs ráncosgombát mutattuk be. Akkor és most is közöljük, nem célunk az erdei gombák étkezési meghatározása. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a gyűjtött gombákat mindig mutassák be gombaszakellenőrnek!