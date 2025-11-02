Miből lehet pálinkát készíteni? Mindenből, ami érik Zalában – még a fagyal sem tabu!

Kilenc éve egy apró zalakarosi birtok adta meg a kezdő lökést Rácz Zoltánnak, hogy a pálinkafőzés hobbiból komoly szenvedéllyé váljon. Azóta a gyümölcsök nem csak a fáról hullanak le: a kert gyümölcsei hamarosan a főzőüstben folytatják útjukat, hogy végül aranyérmes pálinkává válnak.

Rácz Zoltán, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület tagja kilenc éve főz hobbiból, de díjnyertes italait nem mennyiségi, hanem minőségi fogyasztásra készíti.

Forrás: Rácz Zoltán

A pálinkafőzés kezdeteit hamar felváltotta a kísérletezés vágya

Az első lépésekhez azonban kellett egy kis bátorság és baráti segítség: így kezdődött Rácz Zoltán története a zalakarosi hegyoldalon. - Kilenc évvel ezelőtt vágtam bele komolyabban a pálinkafőzésbe. Tíz éve történt, hogy édesapám felhívott és azt mondta: lemond a zalakarosi birtokunk kezeléséről - kezdi el mesélni Zoltán. - Volt egy kis hegyünk, de nem igazán tudtam, mit kezdjek vele. Utólag kissé szürreális, de épp egy amatőr csillagásztáborban voltam a barátommal, Gazdag Attilával – ő már akkor is nagy pálinkafőző volt –, és tanácsot kértem tőle. Azt mondta: „Van két főzőm, kölcsönadom az egyiket, próbáld meg! Ültesd csak be a birtokot gyümölcsfákkal.”

Az első próbálkozások még vásárolt gyümölcsökből készültek, de a lelkesedés hamar új kihívásokhoz vezetett.

- Megfogadtam a tanácsát, és így is tettem. Eleinte még vásárolt alapanyagból főztem: Irsai Olivér szőlőből, szilvából, meggyből – amiből jó pálinka készül. Lelkesedésemben már a következő évben el is indultam egy országos versenyen, és rögtön érmeket kaptam. Akkor még a bronznak és az ezüstnek is nagyon örültem, mert kezdőként ez óriási motiváció volt.

Bár szakmája az asztalos, a pálinkafőzés szinte észrevétlenül vált szenvedéllyé: nem kényszerből, inkább a birtok szeretete hajtotta.

- Igen, valahogy belesodródtam ebbe a világba. Nem kényszerből, inkább azért, mert nem akartam eladni a birtokot – így inkább gyümölcsfákat ültettem, és nekiálltam komolyabban főzni. Egy évre rá már egy nagyobb, százliteres főzőt kaptam kölcsön, és onnantól kezdve jöttek az aranyérmek is, meg a kategóriagyőzelmek.

„Aki Göcsejben 50 fok alatti pálinkával kínál, azzal az emberrel légy óvatos!”

A címben szereplő mondatot nem is Zoltántól hallottam, hanem Kovács Gyula pórszombati gyümölcsész mondta, aki csodálatos Tündérkertjeiben őshonos fákat ment meg, és készít a termésükből igazi gyümölcs esszenciát, azaz pálinkát. Onnan jutott eszembe, amikor Zoltán elkezdte nagyvonalakban elmesélni, mit is csinál a kertben, mielőtt még a pálinkafőzés szakaszába lépne.