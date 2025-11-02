52 perce
Miből lehet pálinkát készíteni? Mindenből, ami érik Zalában – még a fagyal sem tabu!
A zalakarosi hegyoldalban a gyümölcs sosem szomorkodik sokáig – előbb-utóbb pálinka lesz belőle. Rácz Zoltán, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület tagja kilenc éve főz hobbiból, de díjnyertes italait nem mennyiségi, hanem minőségi fogyasztásra készíti. Pálinkafőzés fekete ribiszkéből, fertődi málnából és madárberkenyéből – türelemmel, kísérletező kedvvel és igazi zalai szívvel.
Kilenc éve egy apró zalakarosi birtok adta meg a kezdő lökést Rácz Zoltánnak, hogy a pálinkafőzés hobbiból komoly szenvedéllyé váljon. Azóta a gyümölcsök nem csak a fáról hullanak le: a kert gyümölcsei hamarosan a főzőüstben folytatják útjukat, hogy végül aranyérmes pálinkává válnak.
A pálinkafőzés kezdeteit hamar felváltotta a kísérletezés vágya
Az első lépésekhez azonban kellett egy kis bátorság és baráti segítség: így kezdődött Rácz Zoltán története a zalakarosi hegyoldalon. - Kilenc évvel ezelőtt vágtam bele komolyabban a pálinkafőzésbe. Tíz éve történt, hogy édesapám felhívott és azt mondta: lemond a zalakarosi birtokunk kezeléséről - kezdi el mesélni Zoltán. - Volt egy kis hegyünk, de nem igazán tudtam, mit kezdjek vele. Utólag kissé szürreális, de épp egy amatőr csillagásztáborban voltam a barátommal, Gazdag Attilával – ő már akkor is nagy pálinkafőző volt –, és tanácsot kértem tőle. Azt mondta: „Van két főzőm, kölcsönadom az egyiket, próbáld meg! Ültesd csak be a birtokot gyümölcsfákkal.”
Az első próbálkozások még vásárolt gyümölcsökből készültek, de a lelkesedés hamar új kihívásokhoz vezetett.
- Megfogadtam a tanácsát, és így is tettem. Eleinte még vásárolt alapanyagból főztem: Irsai Olivér szőlőből, szilvából, meggyből – amiből jó pálinka készül. Lelkesedésemben már a következő évben el is indultam egy országos versenyen, és rögtön érmeket kaptam. Akkor még a bronznak és az ezüstnek is nagyon örültem, mert kezdőként ez óriási motiváció volt.
Bár szakmája az asztalos, a pálinkafőzés szinte észrevétlenül vált szenvedéllyé: nem kényszerből, inkább a birtok szeretete hajtotta.
- Igen, valahogy belesodródtam ebbe a világba. Nem kényszerből, inkább azért, mert nem akartam eladni a birtokot – így inkább gyümölcsfákat ültettem, és nekiálltam komolyabban főzni. Egy évre rá már egy nagyobb, százliteres főzőt kaptam kölcsön, és onnantól kezdve jöttek az aranyérmek is, meg a kategóriagyőzelmek.
„Aki Göcsejben 50 fok alatti pálinkával kínál, azzal az emberrel légy óvatos!”
A címben szereplő mondatot nem is Zoltántól hallottam, hanem Kovács Gyula pórszombati gyümölcsész mondta, aki csodálatos Tündérkertjeiben őshonos fákat ment meg, és készít a termésükből igazi gyümölcs esszenciát, azaz pálinkát. Onnan jutott eszembe, amikor Zoltán elkezdte nagyvonalakban elmesélni, mit is csinál a kertben, mielőtt még a pálinkafőzés szakaszába lépne.
A pálinka készítését hosszú, gondos munka előzi meg: a kertben már januárban kezdődik a szőlő metszése.
- Bár nincs sok szőlőm: mindössze hat sor, huszonöt méteres szakaszokban. Aztán, amíg nem jön a melegebb idő, a birtokot tovább rendezgetem. Később jönnek a meggy-, kajszi- és szilvafák, azokat is metszeni kell. A fiatal ültetéseim még nem mind teremnek, de a szilva és a kajszi kezd beindulni. A kajszi viszont nagyon kényes – el is fagyhat, ha nem figyel az ember. Sokan azt mondják, keresztet vethetünk a kajszira, de én nem adom fel: van harminc fám, és ez az egyik kedvencem.
Mint magánfőző, eladásra nem készíthetek pálinkát. Csak saját részre főzök, és ha vendég jön a hegyre, bizony, megkóstoltatom vele. – mondja mosolyogva Zoltán. Ez nekem így jó: egyedül gondozom a birtokot, minden gyümölcsfám megvan – szilva, körte, alma, kajszi, meggy, cseresznye. Nekem ez pont elég a boldogsághoz.
Madárberkenye, faeper, fagyal? Igen, ezekből mind díjnyertes pálinkák születtek
Az biztos, hogy a különleges gyümölcsökből születő pálinkák nemcsak a családnak, hanem a zsűrinek is emlékezetesek maradnak. A lelkes amatőr, de nagy tudással rendelkező pálinkafőzők igazán kivételes gyümölcsöket, terméseket is felhasználnak. Úgy hallom, van, amit igazából csak egyszer… - Na igen, a fagyal pont ilyen. Egyszer kipróbáltam, harminc liter cefréből lett egy, azaz egy liter pálinka. A kanizsai versenyen indítottam vele, és aranyat kapott. Tényleg aranyat ér – szó szerint is! Érdekes és izgalmas kísérlet volt, de nem ismételném meg.
A barátom, Gazdag Attila 2010-ben kezdett hivatalosan főzni, és ő csinált először madárberkenyéből pálinkát, és azonnal Zala megye legjobbja lett vele. – meséli Zoltán. - Ez nagyon piszkálta a fantáziámat, úgyhogy a következő évben én is kipróbáltam. A következő országos versenyen rögtön kategóriagyőztes címet kaptam a madárberkenye pálinkámra. Akkor még kisüsti technológiával főztem, de azóta az egymenetes főzés terjedt el, így három éve beruháztam én is egy modern főzőre.
Alapvetően szeretek kísérletezni. Egyáltalán nem azért főzök, hogy berúgjak, hanem mert érdekel, mit mutat meg egy-egy gyümölcsfajta a maga aromáiban. Például a kajszinál a régi fajták – a gönci magyar, a sima magyar kajszi – lekvárosabb, mélyebb ízűek, míg a francia OrangeRed vagy SilRed fajták korábbiak, citrusosabbak. Mindenkinek más tetszik – van, aki az édes, más az aromás pálinkát szereti.
Amikor a gyümölcs történetet mesél – és pálinkává válik
Tavaly rengeteg gyümölcs termett, idén kevesebb. A szilva például jó volt, de az árak nagyon megemelkedtek, és már nem mindenki engedheti meg magának, hogy bevásároljon a gyümölcsből. Nekem szerencsém van, mert van saját gyümölcsösöm – mást nem is nagyon vettem, inkább kaptam innen-onnan egy keveset.
Nemcsak a gyümölcsök és a főzőüst kötik össze az amatőröket: Rácz Zoltán alapító tagként is részt vesz a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület munkájában. - Gazdag Attila barátom ötlete volt az egész. Szerettük volna összefogni azokat, akik hobbiból főznek, de már igen komoly szakmai szinten. Ez az egyesület segít, hogy tanuljunk egymástól, és megmutassuk: a pálinkafőzés nem csak ital, hanem kultúra is.
- A fiam még csak tizennégy éves, őt még nem akarom ebbe belevonni. De résen vagyok: hiszen sosem tudni, talán egyszer jön valaki, aki megkérdezi: „Mutasd meg, hogyan kell csinálni.” Szívesen elmagyarázom bárkinek. Jól tudom, az évek során már megtapasztaltam, hogy a jó pálinkához sok-sok türelem kell. Hiszek abban, hogy ki kell várni, amíg a mi lelkes amatőr pálinkafőző tudásunkra kíváncsi emberek vágyat éreznek arra, hogy ők is kipróbálják.
A zalakarosi hegyoldalon a munka valószínűleg sosem ér véget, de a türelem gyümölcse mindig édes. Rácz Zoltán pálinkái azonban nem csak italok: a gyümölcsök történeteit őrzik, a helyi kultúrát és a személyes szenvedélyt ötvözve. Akinek egyszer megadatott, hogy megkóstolja ezeket a különlegességeket, pontosan érzi: itt tényleg nem a mennyiség, hanem a minőség számít.