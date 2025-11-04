november 4., kedd

Visszahívták a mungóbabot a növényvédőszer-tartalma miatt

Címkék#NFKH és Fogyasztóvédelmi Hatóság#márkájú mungóbab#peszticid#maradvány

Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradék miatt visszahívták a 400 grammos, GOLDEN CHEF márkájú mungóbabot – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel. A növényvédő szerek határértékeit szigorú előírások szabályozzák a forgalmazható élelmiszerekben.

Keszán-Dopita Tünde

Az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) érkezett bejelentés alapján, hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó mennyiségben növényvédő szerek jelenlétét mutatták ki egy Thaiföldről származó mungóbab termékben. A termékből egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozás részére szállítottak. A minőségmegőrzési ideje 2027. április 10., cikkszáma 4640.

növényvédő szerek
Határértéket meghaladó növényvédő szerek jelenléte miatt visszahívták a 400 grammos, GOLDEN CHEF márkájú mungóbabot-írja az NFKH.
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Miért veszélyesek a növényvédő szerek?

A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. 

A forgalmazók az NKFH-val együttműködve azonnal intézkedtek, és megkezdték a problémás tétel visszahívását a fogyasztóktól. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát is.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a jelzett azonosítóval rendelkező terméket.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
