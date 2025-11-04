november 4., kedd

Károly névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriáskerék helyett lovacskás körhinta

22 perce

Párizsi romantika a napfényes keszthelyi parton – emeletnyi boldogság (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Körhinta#romantika#lovas

Az egykori óriáskerék helyén új attrakció fogadta az elmúlt napokban a Keszthelyre látogatókat. A messziről csalogató körhinta október 29. és november 2. között várta a kalandra vágyókat.

Zaol.hu
Párizsi romantika a napfényes keszthelyi parton – emeletnyi boldogság (galéria, videó)

Mint egy festmény. Feltűnő jelenség volt a parton a lovacskás körhinta.

Fotó: zaol.hu

"Ez olyan, mint a párizsi körhinta!" – hallottuk a tömegből. S ahogy közelebb mentünk a novemberi tavaszban a látványos építményhez, meg kellett állapítanunk, hogy valóban hasonló érzéseket keltett bennünk. Ráadásul ezen a körhintán két szinten szaladtak a különböző méretű lovacskák és közlekedési eszközök. A felnőttek gyermeki mosollyal az arcukon nézték, ahogy elindul a kicsikkel a lovas fogat, sőt, a bátrabbak maguk is felmerészkedtek. Megtehették, hiszen a pénztár feletti felirat azt hirdette: gyerek, felnőtt 2000 Ft.

Nézze meg a szikrázó napsütésben készült fotóinkat:

Párizsi romantika a napfényes keszthelyi parton

Fotók: zaol.hu

Videónkon az emeletes körhinta:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu