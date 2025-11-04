22 perce
Párizsi romantika a napfényes keszthelyi parton – emeletnyi boldogság (galéria, videó)
Az egykori óriáskerék helyén új attrakció fogadta az elmúlt napokban a Keszthelyre látogatókat. A messziről csalogató körhinta október 29. és november 2. között várta a kalandra vágyókat.
Mint egy festmény. Feltűnő jelenség volt a parton a lovacskás körhinta.
Fotó: zaol.hu
"Ez olyan, mint a párizsi körhinta!" – hallottuk a tömegből. S ahogy közelebb mentünk a novemberi tavaszban a látványos építményhez, meg kellett állapítanunk, hogy valóban hasonló érzéseket keltett bennünk. Ráadásul ezen a körhintán két szinten szaladtak a különböző méretű lovacskák és közlekedési eszközök. A felnőttek gyermeki mosollyal az arcukon nézték, ahogy elindul a kicsikkel a lovas fogat, sőt, a bátrabbak maguk is felmerészkedtek. Megtehették, hiszen a pénztár feletti felirat azt hirdette: gyerek, felnőtt 2000 Ft.
Nézze meg a szikrázó napsütésben készült fotóinkat:
Videónkon az emeletes körhinta: