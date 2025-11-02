november 2., vasárnap

Te képben vagy? 5+1 kérdés Zalaegerszegről, a hírek szerelmeseinek

Heti kvízünkben ezúttal a nemrégiben Zalaegerszegen történt eseményeket elevenítjük fel.

Zaol.hu

Tesztelje tudását kvízünk segítségével a kedves olvasó, vagy ha még nem értesült, ismerje meg a megyeszékhely legfrissebb híreit. Természetesen most is segítünk, cikkeinkre kattintva megtudhatja a helyes válaszokat, sőt, kollégáinknak köszönhetően a miérteket is.

1.
Mennyibe kerül a belépő hétfőtől csütörtökig az óvodáskorú gyerekeknek a zalaegerszegi Fények falvában?
2.
Melyik zalai várossal kötött nemrégiben stratégiai együttműködési megállapodást Zalaegerszeg?
3.
Mi épül majd Zalaegerszegen, a Kincses Fotó egykori épületének helyén?
4.
Melyik zalaegerszegi testvérváros ünnepségén vehetett át Pro Urbe Díjat Balaicz Zoltán polgármester?
5.
Melyik ruhaüzlet zárt be nemrégiben Zalaegerszegen?
6.
Melyik pékség nyitott exkluzív üzletet nemrég Zalaegerszeg egyik fő utcáján?

A részletek is érdeklik? Kattintson Zalaegerszeg legfrissebb híreit felvonultató cikkeinkre:

Játékoskedvű olvasóinknak ajánljuk:

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
