Te képben vagy? 5+1 kérdés Zalaegerszegről, a hírek szerelmeseinek
Heti kvízünkben ezúttal a nemrégiben Zalaegerszegen történt eseményeket elevenítjük fel.
Tesztelje tudását kvízünk segítségével a kedves olvasó, vagy ha még nem értesült, ismerje meg a megyeszékhely legfrissebb híreit. Természetesen most is segítünk, cikkeinkre kattintva megtudhatja a helyes válaszokat, sőt, kollégáinknak köszönhetően a miérteket is.
1.
Mennyibe kerül a belépő hétfőtől csütörtökig az óvodáskorú gyerekeknek a zalaegerszegi Fények falvában?
2.
Melyik zalai várossal kötött nemrégiben stratégiai együttműködési megállapodást Zalaegerszeg?
3.
Mi épül majd Zalaegerszegen, a Kincses Fotó egykori épületének helyén?
4.
Melyik zalaegerszegi testvérváros ünnepségén vehetett át Pro Urbe Díjat Balaicz Zoltán polgármester?
5.
Melyik ruhaüzlet zárt be nemrégiben Zalaegerszegen?
6.
Melyik pékség nyitott exkluzív üzletet nemrég Zalaegerszeg egyik fő utcáján?
Fények falva
2025.10.23. 10:37
Mesébe illő fényfalu nyílt Zalában – ilyen még nem volt Magyarországon, ezt neked is látnod kell! (galéria, videó)
Stratégiai együttműködési megállapodás
2025.10.28. 14:30
A jövő szövetsége! Zalaegerszeg és Hévíz együtt húzhatja a vármegyét
A Kincses Fotó egykori épülete a földdel vált egyenlővé
2025.10.28. 20:00
Lerombolták a város egyik legismertebb boltját – de nem akármi veszi át a helyét (videó, galéria)
Ünnepség
2025.10.26. 13:40
Szorgosan ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat - Kitüntették a zalai polgármestert
Kipakoltak
2025.10.28. 15:03
Újabb turkáló szűnt meg a zalai városban, de van, amelyik virágzik
Üzletnyitás
2025.10.20. 20:00
Íme a zalai Baker Street! Sherlock Holmes is megirigyelte volna az újabb pékséget, ahol olasz ízekkel csábítanak (galéria)
Kvíz
2025.10.25. 13:00
Miért szaladt fel 2 kiló Tótpeti Lilire, és hogyan varázsolta el egy zalai lány a Megasztárt?
