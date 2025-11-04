Szigor a ránctalanító és anti-aging krémeknek: számos összetevőt korlátoz az EU

Naponta kenjük, illatos, selymes, fiatalít – mégis lehet, hogy többet árt, mint használ. Az EU új szabályai most rendet tesznek a kozmetikai összetevők világában, de vajon mi marad a polcokon 2025 után?

2025 november 1-től, a legfrissebb EU-döntések alapján, bizonyos kozmetikai összetevők használatát korlátozzák vagy tiltják a kozmetikumokban.

Fotó: Yok_Piyapong / Forrás: Getty Images

Nem látszik, de hat – hormonrendszert befolyásoló kozmetikai összetevők is a tiltólistán

Ha egy arckrémet kipróbálunk, és semmilyen bőrtünet nem jelentkezik, joggal gondolhatjuk, hogy kiváló termék. Ám az egészségünkre vagy hormonjainkra gyakorolt hatását már nem láthatjuk. Az EU éppen ezért lép fel a káros vegyi anyagok ellen. Míg korábban a dezodorokról és a fényvédőkről került napfényre, hogy károsak lehetnek, addig a mostani szabályozás már egyéb kozmetikai termékeket is korlátoz.

A döntés értelmében 2025. november 1-től több ismert összetevő – köztük az arany-, ezüst- és rézkolloidok, valamint a sztirol/akrilát kopolimerek – nanoformában tiltott anyagnak számít, így az ilyen termékek nem hozhatók forgalomba az unió területén, írja közleményében az NNGYK.

Emellett a Hidroxiapatit hatóanyag csak korlátozott mennyiségben használható, a Retinoidok, a Kojic Acid, valamint az Alpha- és Beta-Arbutin mennyisége is csak szigorú határértékhez kötött.

A cél: hogy a kozmetikumok valóban biztonságosak legyenek, és ne befolyásolják az emberi hormonrendszert.

Az endokrin károsító anyagok (ED-k) olyan molekulák, amelyek képesek utánozni a szervezet természetes hormonjait, és megzavarni az endokrin rendszert mind az emberekben, mind a vadon élő állatokban. A kozmetikai termékek az ED-k egyik forrásai; ezek közé tartozik a bőr- és hajápolási termékek, valamint a sminktermékek széles választéka.

A tudományos kutatások az elmúlt években egyre több bizonyítékot találtak arra, hogy bizonyos kozmetikai összetevők hormonrendszert befolyásoló hatással is bírhatnak. Ezek nem feltétlenül azonnali allergiát vagy bőrtünetet okoznak, hanem hosszabb távon, sejtszinten fejthetnek ki hatást.

„Egy természetes összetevő is lehet túl erős” – mondja a kozmetikus

A szabályozás hatása azonban nem egyformán érinti a kozmetikusokat. Makay Mihaéla zalaegerszegi kozmetikus, aki keleti szemléletű szakember, természetes anyagokkal és dél-koreai orvoskozmetikai készítményekkel dolgozik, így látja a helyzetet: