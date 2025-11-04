56 perce
Szigor a ránctalanító és anti-aging krémeknek: számos összetevőt korlátoz az EU
2025-től szigorúbb uniós szabályozás lép életbe a kozmetikai összetevők használatára. Az Európai Unió több, eddig gyakran használt anyagot tilt vagy korlátoz az emberi egészség védelme érdekében. De mit jelent mindez a gyakorlatban, a kozmetikai összetevők vajon hogyan befolyásolnak bennünket? Hogyan érinti a kozmetikusokat, és mit tehetnek a fogyasztók, hogy biztonságosan ápolják bőrüket?
Naponta kenjük, illatos, selymes, fiatalít – mégis lehet, hogy többet árt, mint használ. Az EU új szabályai most rendet tesznek a kozmetikai összetevők világában, de vajon mi marad a polcokon 2025 után?
Nem látszik, de hat – hormonrendszert befolyásoló kozmetikai összetevők is a tiltólistán
Ha egy arckrémet kipróbálunk, és semmilyen bőrtünet nem jelentkezik, joggal gondolhatjuk, hogy kiváló termék. Ám az egészségünkre vagy hormonjainkra gyakorolt hatását már nem láthatjuk. Az EU éppen ezért lép fel a káros vegyi anyagok ellen. Míg korábban a dezodorokról és a fényvédőkről került napfényre, hogy károsak lehetnek, addig a mostani szabályozás már egyéb kozmetikai termékeket is korlátoz.
A döntés értelmében 2025. november 1-től több ismert összetevő – köztük az arany-, ezüst- és rézkolloidok, valamint a sztirol/akrilát kopolimerek – nanoformában tiltott anyagnak számít, így az ilyen termékek nem hozhatók forgalomba az unió területén, írja közleményében az NNGYK.
Emellett a Hidroxiapatit hatóanyag csak korlátozott mennyiségben használható, a Retinoidok, a Kojic Acid, valamint az Alpha- és Beta-Arbutin mennyisége is csak szigorú határértékhez kötött.
A cél: hogy a kozmetikumok valóban biztonságosak legyenek, és ne befolyásolják az emberi hormonrendszert.
Az endokrin károsító anyagok (ED-k) olyan molekulák, amelyek képesek utánozni a szervezet természetes hormonjait, és megzavarni az endokrin rendszert mind az emberekben, mind a vadon élő állatokban. A kozmetikai termékek az ED-k egyik forrásai; ezek közé tartozik a bőr- és hajápolási termékek, valamint a sminktermékek széles választéka.
A tudományos kutatások az elmúlt években egyre több bizonyítékot találtak arra, hogy bizonyos kozmetikai összetevők hormonrendszert befolyásoló hatással is bírhatnak. Ezek nem feltétlenül azonnali allergiát vagy bőrtünetet okoznak, hanem hosszabb távon, sejtszinten fejthetnek ki hatást.
„Egy természetes összetevő is lehet túl erős” – mondja a kozmetikus
A szabályozás hatása azonban nem egyformán érinti a kozmetikusokat. Makay Mihaéla zalaegerszegi kozmetikus, aki keleti szemléletű szakember, természetes anyagokkal és dél-koreai orvoskozmetikai készítményekkel dolgozik, így látja a helyzetet:
– Szerencsére engem közvetlenül nem érint, mert EU-s forrásból, engedélyezett termékeket rendelek, és natúr, friss keverésű anyagokat használok – mondja. – Ezekben nincs semmilyen tartósítószer, így biztonságosabbak. Az azonnali felhasználás a kulcs: amit aznap elkészítek, az aznap el is fogy.
A szakember szerint nemcsak a mesterséges, hanem a természetes hatóanyagokkal is vigyázni kell.
– Egy természetes összetevő is lehet túl erős, ha túl nagy a koncentrációja. A „bio” felirat ma már nem elég, én az Ecocert minősítést tartom valóban hitelesnek – szögezi le Makay Mihaéla.
Koreai csodaszerek, magyar valóság
A kozmetikus dél-koreai orvoskozmetikai hatóanyagokat is használ, amelyeket az utóbbi években világszerte a leginnovatívabbnak tartanak.
– A koreai lakossági termékek hatóanyag-tartalma sokszor bizonyítottan magasabb, mint a professzionális készítményeké. Ezért fontos, hogy csak megbízható forrásból, engedélyezett forgalmazótól vásároljunk – fűzi hozzá a szakember.
A szakember szerint a piacon még mindig találni olyan termékeket, amelyek papíron engedélyezettek, de valójában túl erős illóolaj-tartalmuk miatt bőrreakciót okozhatnak.
– Saját tapasztalatból mesélem el, hogy egy piacon vásárolt kézműves levendulás krém például azonnal bőrtüneteket okozott nálam. Nem vagyok benne biztos, hogy minden, ami engedélyezett, valóban megfelelően ellenőrzött is – teszi hozzá.
Tudta?
A most korlátozott hatóanyagok a következő termékekben találhatók:
Az arany- és ezüstkolloidok elsősorban anti-aging szérumokban, professzionális arckrémekben fordulnak elő.
A Genistein, Daidzein és Kojic Acid gyakori összetevője a pigmentfolt-halványító, bőrvilágosító termékeknek.
Az Alpha- és Beta-Arbutin a „fehérítő” hatású kozmetikumokban, főként ázsiai márkáknál jellemző.
A Hidroxiapatit nanoformában ránctalanító és fogápolási készítményekben is megjelenik.
A Triclosan és Triclocarban korábban antibakteriális szappanokban, dezodorokban volt elterjedt – ma már csak korlátozottan használhatók.
Bőrpróbát mindenkinek – otthon is egyszerűen elvégezhető
A szakember szerint a bőrpróba a legbiztosabb védekezés, akár drogériás, akár natúr termékről van szó.
– Egy kis mennyiséget a könyékhajlatra vagy a fül mögé kell kenni. Ha 24 órán belül nem jelentkezik bőrpír, viszketés vagy hólyag, akkor bátran használható. Még a legjobb szakember sem tudja megjósolni, hogyan reagál egy bőr egy adott anyagra – mondja a kozmetikus. – Ezért is lenne fontos, hogy a gyártók több mintaterméket kínáljanak.
Túl nagy nyirbálás? – Ez nem csak egészségügyi kérdés
Ám a szakember szerint az uniós döntésnek vannak árnyoldalai is.
– A cél érthető, de ez a szigorítás sok kisebb gyártót, kézműves vállalkozást lehetetlenít el. Nem vagyok benne biztos, hogy kizárólag az egészségünk védelme áll mögötte, felmerülhet a gazdasági és piaci érdekek is megjelenése is a háttérben – emeli ki a szakember.
Makay Mihaéla szerint a valódi biztonság nemcsak a szabályozásban, hanem a tudatosságban rejlik: a méregtelenítés, a nyirokkeringés támogatása és a minőségi, ellenőrzött termékek választása jelenthet valódi védelmet.