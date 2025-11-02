Őszi varázslat
1 órája
Ezer színben pompázik, ezt a zalai völgyet neked is be kell járnod! (galéria)
Nem májust írunk, mint amikor csupa havasszépe Zalaegerszegen az Azáleás-völgy, hanem beléptünk november havába, a völgy mégis ezer színben pompázik.
Még a fákon vannak a színes levelek, s amikor délben, teljességében beragyogja völgyet a nap, ilyenkor is a legszebb arcát mutatja. Érdemes kirándulni az Azáleás-völgybe s elcsodálkozni a természet színes kitárulkozásán.
Azáleás-völgy őszi színekbenFotók: Győrffy István
