Őszi varázslat

1 órája

Ezer színben pompázik, ezt a zalai völgyet neked is be kell járnod! (galéria)

Címkék#havasszép#Azáleás-völgy#természet

Nem májust írunk, mint amikor csupa havasszépe Zalaegerszegen az Azáleás-völgy, hanem beléptünk november havába, a völgy mégis ezer színben pompázik.

Győrffy István

Még a  fákon vannak a színes levelek, s amikor délben, teljességében beragyogja völgyet a nap, ilyenkor is a legszebb arcát mutatja. Érdemes kirándulni az Azáleás-völgybe s elcsodálkozni a természet színes kitárulkozásán.

Azáleás-völgy őszi színekben

Fotók: Győrffy István

 

 

