Tárolási praktikák
1 órája
A hagymát ne tedd az alma mellé! Így kell tárolni
A hagyma etilént áraszt magából, ami gyorsítja az alma és a burgonya romlását, így ezeket nem szabad egy helyen tárolni.
A hagyma tárolására oda kell figyelni.
Fotó: Pezzetta Umberto
A hagyma etilént áraszt magából, ami gyorsítja az alma és a burgonya romlását, így ezeket nem szabad egy helyen tárolni. A hagymának sötét és hűvös hely kell, úgy sokáig megmarad. Legyen szellős is, régen erre a harisnya-technikát használták: harisnyába tették a hagymát, csomót kötöttek rá, s jöhetett bele az újabb hagyma, írja az agorinform.hu, ahol további tippeket, részletes információkat adnak, hogy ne romoljon meg, és ne kelljen kidobni ezt az alapélelmiszert.
Ezt ne hagyja ki!Hagymavágás kisokos
2025.10.10. 15:40
Sírsz a hagymától? Itt a trükk, amit minden háziasszonynak ismernie kell!
Ezt ne hagyja ki!Borogatás, hagyma, kenőcs...
2025.07.31. 09:30
Hagyma, só vagy cukor? Népi praktikák darázscsípés ellen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre